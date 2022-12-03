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Макрон утверждает, что Россия должна получить гарантии безопасности

Французский президент считает, что Российская Федерация должна получить гарантии безопасности в будущей оборонной архитектуре Европы.

сегодня, 18:24
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Автор:

Slava Kot

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в США заявил в интервью французскому телеканалу TF1, что Россия должна получить гарантию безопасности, если Путин согласится на мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Макрон утверждает, что Россия должна получить гарантии безопасности

Президент России и президент Франции. Фото: из открытых источников

Во время интервью Эммануэль Макрон рассказал, что Европа должна обеспечить для себя в будущем архитектуру безопасности. При создании такой системы, по мнению президента Франции, нужно учитывать слова Путина.

"Это означает, что одним из существенных моментов, которые мы должны решить – как всегда говорил президент Путин – является страх, что НАТО подойдет прямо к его двери, и развертывание оружия, которое может угрожать России", – сказал французский президент.

Макрон считает, что союзники должны предоставить необходимые гарантии безопасности для Российской Федерации,

"Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государств-членов, и как дать гарантии России в день, когда она вернется за стол переговоров", – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с президентом России произошел несчастный случай. Владимир Путин поскользнулся на лестнице в своей собственной резиденции и упал на копчик. Хотя медики прибыли мгновенно, они сразу не оказали медицинскую помощь российскому президенту.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке, у которой появился страх в глазах. Ольга Скабеева рассказала, что при условии проигрыша России все граждане РФ будут отвечать за преступления и будут платить репарации для Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/macron-says-new-security-architecture-should-give-guarantees-russia-2022-12-03/
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