logo

BTC/USD

17008.73

ETH/USD

1259.02

LTC/USD

76.31

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новое заявление Макрона усилило российскую информационную операцию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое заявление Макрона усилило российскую информационную операцию: что известно

Заявление Макрона о гарантиях для России усилило российскую информационную операцию

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Новое заявление французского президента Эммануэля Макрона ужесточило российскую информационную операцию о необходимости для Запада обсудить "гарантию безопасности" для России. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Новое заявление Макрона усилило российскую информационную операцию: что известно

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

3 декабря, в своем новом интервью президент Франции сказал, что Западу следует подумать, как относиться к "гарантии безопасности" для РФ, если Путин все-таки согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

"Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать. Как мы защищаем наших союзников. Как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", – сказал Макрон.

"Гарантии безопасности", которые Россия требует, приводят к частичному демонтажу НАТО путем возвращения к границам 1997 года и предоставления Кремлю права вето на дальнейшее расширение альянса.

1 декабря в своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров сослался на эти требования, напоминают эксперты.

"Требование России по поводу "гарантий безопасности" является частью крупной информационной операции России, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину", — говорится в отчете ISW.

Эксперты считают, что "гарантии безопасности", которые НАТО, Украина и Европа примут от РФ после неспровоцированной и жестокой войны, могут быть более подходящей темой для разговора западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон утверждает, что Россия должна получить гарантии безопасности . Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в США заявил в интервью французскому телеканалу TF1, что Россия должна получить гарантию безопасности, если Путин согласится на мирные переговоры.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-2?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!