Новое заявление Макрона усилило российскую информационную операцию: что известно

Новое заявление французского президента Эммануэля Макрона ужесточило российскую информационную операцию о необходимости для Запада обсудить "гарантию безопасности" для России. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

3 декабря, в своем новом интервью президент Франции сказал, что Западу следует подумать, как относиться к "гарантии безопасности" для РФ, если Путин все-таки согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

"Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать. Как мы защищаем наших союзников. Как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", – сказал Макрон.

"Гарантии безопасности", которые Россия требует, приводят к частичному демонтажу НАТО путем возвращения к границам 1997 года и предоставления Кремлю права вето на дальнейшее расширение альянса.

1 декабря в своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров сослался на эти требования, напоминают эксперты.

"Требование России по поводу "гарантий безопасности" является частью крупной информационной операции России, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину", — говорится в отчете ISW.

Эксперты считают, что "гарантии безопасности", которые НАТО, Украина и Европа примут от РФ после неспровоцированной и жестокой войны, могут быть более подходящей темой для разговора западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон утверждает, что Россия должна получить гарантии безопасности . Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в США заявил в интервью французскому телеканалу TF1, что Россия должна получить гарантию безопасности, если Путин согласится на мирные переговоры.