СМИ опубликовали факты подготовки России к новому ракетному удару по Украине

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Кравцев Сергей
Следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежный. Эксперты предупреждают о новой массированной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".
Российские бомбардировщики на аэродроме "Энгельс-2". Фото: Maxar Technologies / European Space Imaging
Издание отмечает, снимки от 28 ноября показывают, что на аэродроме россияне активно готовят к атаке. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Все указывает на то, что страна-агрессор продуманно готовит следующую атаку.
Помимо самолетов эксперты заметили цистерны с горючим, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.
Отмечается, что Россия постоянно использует крылатые ракеты этого типа во время авиаударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
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