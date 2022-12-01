СМИ опубликовали факты подготовки России к новому ракетному удару по Украине

Следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежный. Эксперты предупреждают о новой массированной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Российские бомбардировщики на аэродроме "Энгельс-2". Фото: Maxar Technologies / European Space Imaging

Издание отмечает, снимки от 28 ноября показывают, что на аэродроме россияне активно готовят к атаке. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Все указывает на то, что страна-агрессор продуманно готовит следующую атаку.

Помимо самолетов эксперты заметили цистерны с горючим, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

"На земле много движений, много самолетов обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям. Вы также видите тележки, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101", – идет речь в материале.

Отмечается, что Россия постоянно использует крылатые ракеты этого типа во время авиаударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

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