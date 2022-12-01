logo

BTC/USD

17112.45

ETH/USD

1282.49

LTC/USD

77.15

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ опубликовали факты подготовки России к новому ракетному удару по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ опубликовали факты подготовки России к новому ракетному удару по Украине

По мнению аналитиков, "Энгельс-2" - одна из важнейших баз российских ВВС, поскольку здесь расположены два полка стратегических бомбардировщиков, которые являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания

сегодня, 11:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежный. Эксперты предупреждают о новой массированной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

СМИ опубликовали факты подготовки России к новому ракетному удару по Украине

Российские бомбардировщики на аэродроме "Энгельс-2". Фото: Maxar Technologies / European Space Imaging

Издание отмечает, снимки от 28 ноября показывают, что на аэродроме россияне активно готовят к атаке. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Все указывает на то, что страна-агрессор продуманно готовит следующую атаку.

Помимо самолетов эксперты заметили цистерны с горючим, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

"На земле много движений, много самолетов обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям. Вы также видите тележки, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101", – идет речь в материале.

Отмечается, что Россия постоянно использует крылатые ракеты этого типа во время авиаударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пропагандисты снова прибегли к манипуляциям, использовав заявление министра обороны Беларуси и перекрутив его на тот маневр, что повторное наступление союзных войск России и Беларуси – это практически неизбежность. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало - ключевые страны G7 планируют ограничить цену на российскую нефть: когда и на сколько.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-naechster-russischer-luftangriff-steht-offenbar-kurz-bevor-a-1b7ee87f-1c26-475c-81d2-3b516fa2f25e
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!