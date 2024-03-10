Чем запомнилась неделя: какие позитивные и негативные моменты

Очередная неделя российско-украинской войны запомнилась активизацией темы необходимости переговоров между Киевом и Москвой, параллельно с которой усилилось обсуждение вероятности направления в Украину войск отдельных стран-членов НАТО. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" другие важные итоги уходящей недели (с 4 по 10 марта).

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Резонансной стала новость о решении Украины предложить Залужного в качестве посла в Великобритании

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился такими мыслями:

Пока направлены соответствующие предложения, решение тут за англичанами. Но, похоже, что сложностей тут не будет – и Залужный станет послом Украины в Великобритании. По этому поводу было много политических комментариев. Но, если посмотреть на ситуацию трезво, такой шаг выглядит абсолютно оправданным и со стороны президента, и со стороны экс-главкома". "Резонансной стала новость о решении Украины предложить экс-главкома Валерия Залужного в качестве посла в Великобритании

Сам Залужный, поясняет эксперт, точно может помочь Украине в новой роли. Его опыт, в том числе коммуникаций с представителями Великобритании, может очень пригодиться.

"Напомню, что Великобритания – один из наших наиболее мощных и последовательных партнеров в Западном мире. Так что укрепление отношения с этой державой нам очень важны", – подчеркивает Петр Олещук.

Прочие яркие события недели, по его словам, вписывались в общую логику продолжения борьбы Украины за помощь со стороны партнеров, продвижения украинской формулы мира.

Велись переговоры об укреплении военно-технического сотрудничества и не только, – отмечает политолог. – Продолжается подготовка к Глобальному саммиту мира, основанному на украинской формуле мира. И, несмотря на предложения со стороны ряда игроков участие России там не планируется, на чем в очередной раз акцентировал Зеленский ". "В этом контексте важным стал визит президента Украины в Турцию, его встреча с лидером этой страны – Эрдоганом

Радует тенденция укрепления курса гривны

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил как позитивные, так и негативные моменты уходящей недели.

выходят на новый уровень. И США, и Европа, и международные финансовые институции ищут правовые механизмы для того, чтоб направить замороженные активы страны-агрессора на помощь жертве этой агрессии. Рассматривается ряд вариантов. И уже не вопрос, произойдет ли это. Вопрос лишь – как именно и когда", – считает эксперт. "Из позитива – тенденция укрепления курса гривны. Это говорит о том, что Украина имеет финансовую стабильность, золотовалютные резервы НБУ – рекордные. И это дает уверенность в том, курсовых скачков не ожидается, а темпы инфляции будут умеренными. Также приятно, что дискуссии об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины

Из негатива – США продолжают затягивать выделение помощи и нашей стране, и Израилю, и Тайваню.

"Эта задержка связана с избирательной кампанией, в которой тема Украины стала одной из наиболее популистских. И вокруг нее обе партии, а также их кандидаты, формируют свои предвыборные тезисы. Но, – подчеркивает Андрей Новак, – это сугубо процедурная задержка. Средства Украине, Тайваню, Израилю американцы обязательно предоставят. Сложно представить, что США откажутся от роли политического лидера мира, не предоставляя трем странам, которые критически в этом нуждаются, соответствующей помощи. Уверен – всё будет. Но, скорее всего, с выполнением дополнительных условий, которые привязали к выделению внешней поддержки республиканцы. В том числе в ракурсе якобы проблем границы с Мексикой".

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