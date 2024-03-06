Замороженные российский активы в пользу Украины: какие есть варианты и в чем сложность

Еврокомиссия в течение двух недель может предоставить официальное предложение по использованию замороженных российских активов – в пользу Украины (не исключено, что и на оружие). Ранее в США уже подчеркивали важность направить замороженные активы РФ (львиная доля которых находится в Европе) на поддержку Украины. При этом, по мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, замороженные российские активы на сумму 300 млрд долл и их конфискация не смогут заменить Украине помощь от Соединенных Штатов, которая, увы, продолжает блокироваться трампистами. Как эпопея с конфискацией российских активов или хотя бы процентов от них в пользу Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Данная тема идет очень тяжело

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что следует понимать сам механизм использования замороженных активов тем или иным образом.

"Те же процентные доходы от них – это о том, что средства остаются на балансе Евроактива (институции, которые занимается клирингом расчетов, держат у себя данные активы). Когда погашаются долговые обязательства по облигациям и так далее, приобретенным ранее Центробанком РФ, эти структуры получают наличность. Та оседает на определенном счете. И не работает на россиян. Но работает внутри ЕС, т.к. находится на балансе Евроактива. Вот эти самые доходы могут передать Украине", – считает эксперт.

Что касается самих замороженных активов, тут, по его словам, всё сложнее. Ведь это цепляет фундаментальные основы международно-правовых норм.

"Потому данная тема так тяжело идет, – поясняет Борис Кушнирук. – В то же время, начиная с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины, вот уже третий год, на Западе ищут аргументацию для использования замороженных активов РФ в пользу нашей страны. И правовая процедура может появиться тут уже после того, как событие произойдет. Как пример – обвинение в геноциде. Оно появилось по итогам Второй мировой войны. И соответствующая норма – тоже после. Хоть преступления было совершено ранее. При этом считается, что норма права не может действовать задним числом. Однако тут всё было именно так. Правовое обоснование наказания за такого рода преступления появилось уже после их совершения. И преступники понесли наказание".

Вот и в нашем случае, продолжает эксперт, пока нет правовой процедуры, которая наказывает за агрессию подобную той, что совершает Россия, за совершаемые ей военные преступления, конфискацией замороженных активов. Но такой путь ищется.

"Держать активы замороженными могли и ранее. Даже десятилетиями. Например, до сих пор заморожена значительная часть средств Ирана. Это случилось после того, как иранцы захватили посольство США в Тегеране. Что случилось еще в 70-х годах прошлого века. Но до сих пор десятки млрд долларов, принадлежащих Ирану, заморожены США. Они их не отдают, но и не пользуются ими", – рассказывает Борис Кушнирук.

По его словам, был интересный прецедент. Американские суды приняли решение, что часть данных средств (несколько млрд долларов) можно использовать на компенсацию жертвам терактов, в которых обвинялись иранцы. Но Международный суд ООН признал такой шаг незаконным. Это демонстрирует, как непросто обстоит ситуация с замороженными активами той или иной страны, подчеркивает эксперт.

"В случае с Украиной, – отмечает он, – обговаривается вариант выпуска под замороженные российские активы облигаций на восстановление нашей страны. А обеспечением облигаций станут именно "зависшие" сейчас в Европе и США активы РФ. Суть в том, что Россия не получит этих средств, пока не даст согласие на выплату компенсаций за причиненный Украине ущерб. Не контрибуций и репараций (те выплачиваются в случае военного поражения, подписания капитуляции и так далее), а именно компенсаций. Когда РФ на государственном уровне подтвердит готовность выплатить Украине компенсации, частью которых станут и ее замороженные активы".

А пока, учитывая, что зарубежные активы точно уже не вернутся в Россию, предлагается выпустить под них, к примеру, десятилетние облигации, поясняет Борис Кушнирук. С такими же доходами, которые получает Евроактив от них.

"Ведущие украинские юристы, с которыми я общаюсь, осторожно относятся к такому варианту, – признался эксперт. – Поясняя, что тут есть сомнительные моменты с точки зрения права. Но всё же – это вариант".

Если брать США, где замороженных российских активов немного (до 10 млрд), они могли бы согласиться на такой шаг, считает он. При этом акцентируя важность понимать юридические нюансы.

"Мы получали уже от Штатов миллионы замороженных российских средств. Но речь тогда шла о средствах попавших под санкции олигархов, которые пытались вывести свои активы. После чего по решению суда данные активы конфисковали. Но, – подчеркивает Борис Кушнирук, – не потому что они были заморожены, а потому что их, в обход санкций, пытались вывести".

Американцы являются промоутерами процесса

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"История по передаче Украине замороженных российских активов, похоже, будет развиваться ступенчато: использование прибыли от активов, налогов от прибыли на активы, и, наконец – самих активов. Эти опции будут раскрываться постепенно".

По словам эксперта, сначала станут рассматривать вопрос передачи Украине налоговых поступлений, которые, например, получают европейские бюджеты от российских активов. Эти налоги могут уже вскоре перечислять нашей стране.

Затем, продолжает он, дойдет дело до прибыли от активов. И сумма тут уже – выше. Если налоги – это несколько млрд евро в год, то прибыль от активов уже – около десяти миллиардов в год.

Ну, а третий шаг – это передача нам собственно сотен млрд евро активов. Но тут не обойтись без неких судебных решений, новых нормативных документах, поясняет Алексей Кущ.

"Пока американцы являются промоутерами этого процесса, – отмечает эксперт. – На днях прошли переговоры, в том числе по этому поводу, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с советником по нацбезопасности американского лидера – Джейком Салливаном. Но дело в том, что США – мизерная часть российских активов. Основная – в Европе, а конкретно – в Бельгии. Констатируя: опции будут раскрываться поступательно: налоги, прибыль и, наконец, сами активы".

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