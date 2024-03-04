Российские активы для закупки оружия Украине: когда ЕС может принять решение

Еврокомиссия в течение двух недель предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Не исключено, что деньги пойдут на оружие. Как передает портал "Комментарии", об это пишет "Euractiv".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе неожиданно заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Ранее предполагалось, что деньги должны пойти на восстановление Украины.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины", — сказал дипломат ЕС.

Однако, по его словам, "в первую очередь должна быть страна, которую можно восстанавливать, и тогда такой шаг имел бы абсолютный смысл".

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно в 280 млрд евро. Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк, – заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. В Бельгии заморожено 250 млрд евро российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear.

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