Что стоит за возможным назначением Залужного послом в Лондон: почему остановились именно на нем

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать послом Украины в Великобритании (соответствующий запрос направлен Киевом — Лондону). Как уверяет президент Владимир Зеленский, Залужный якобы сам хотел работать на дипломатическом поприще. О чем говорит данное назначение? Почему именно Залужный и именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Это назначение является оптимальным сценарием почти для всех

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что возможное назначение Залужного послом в Великобританию – не сенсация.

"О возможности такого назначения слухи были еще в январе до отставки Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, – напоминает он. – Посла в Великобритании у нас нет с лета прошлого года. И этот вопрос уже давно требует решения".

По словам эксперта, назначение такого известного и авторитетного человека как Валерий Залужный послом в Великобританию, наверняка, будет воспринято очень позитивно в этой стране. Одновременно оно обозначит главное направление наших двусторонних отношений – сотрудничество в сфере обороны.

"В условиях, когда Валерий Федорович оказался вне рядов ВСУ, это назначение на данный момент является оптимальным сценарием почти для всех, – уверен политолог. – В интересах государства лучше использовать авторитет, опыт и знание Залужного в дипломатическом сотрудничестве (а также сотрудничестве в сфере безопасности) с одним из главных наших международных партнеров, чем оставлять его в неопределенности, или на каких-то символических должностях. Для самого экс-главкома это станет полезным новым опытом. У него, очевидно, был большой интерес к сфере международных отношений. Напомню, что в 2020 году он окончил магистериум Острожской академии по специальности "Международные отношения". Вот сейчас у него будет возможность добавить к академическим знаниям и практический опыт. Если потом он решит начать политическую деятельность, то этот опыт тоже пригодится. Для нынешней власти хорошо, что Валерий Залужный будет занят конкретной и интересной работой, а не раздумьями о вероятной политической карьере, и окажется подальше от оппозиционеров и фанатов, которые будут тянуть его в политику".

Вот для тех, кто хотел использовать Залужного в своих политических целях, это назначение будет поводом для разочарования и неудовольствия, считает Владимир Фесенко.

"Критики этого решения говорят, что это будет ссылка. Если бы его назначили послом в Эфиопию или в Эквадор, может, я и согласился бы с такой оценкой. А планируют назначить в Лондон. Для тех, кто забыл или не знает, напомню, что это одна из мировых столиц, в том числе и в области международной политики", – акцентирует эксперт.

По его мнению, многие украинские политики мечтали бы о такой "ссылке".

Одной из главных задач Залужного будет – сохранение и расширение такой поддержки

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает следующим образом:

"Такой вариант (назначение Залужного послом) обсуждался в публичном дискурсе. Залужный – человек с прекрасным пониманием, что нужно Украине в вопросах кооперации, сотрудничества с Британией. Он – мощная фигура, с отличным опытом коммуникации с теми же британцами в рамках формата "Рамштайн" и не только. Так что подобное назначение можно только приветствовать".

Британцы, акцентирует эксперт, являются одними из наших самых надежных союзников, они предоставляют нам поддержку по всем направлениям.

"Скорее всего, одной из главных задач Залужного будет — сохранение и расширение такой поддержки. С увеличением номенклатуры вооружений, боеприпасов, которые получаем от Великобритании. А также – продвижение вопроса помощи Украины другими странами, на которых Великобритания имеет влияние".

Ну, а отсутствие дипломатического опыта вполне компенсируется масштабностью личности Залужного, уверен Игорь Петренко.

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