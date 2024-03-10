Почему Украину призывают начать мирные переговоры с РФ: как реагировать Киеву

Мы переживаем новую волну разговоров о необходимости срочных переговоров между Украиной и Россией. Вслед за активизацией миротворческих порывов Китая, а также очередного предложения Турцией себя как площадки для мирного саммита, взял слово Папа Римский Франциск. И фактически открыто предложил Украине капитулировать, "пока ситуация не ухудшилась". Что значит череда подобных заявлений и дипломатических потуг? Как на это следует реагировать Украине и ее реальным союзникам, понимающим, к чему могут привести подобные переговоры на условиях РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Призывы к переговорам – признак слабости России

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник не сомневается, что такие слаженные заявления по теме переговоров со стороны Китая, Турции и Ватикана – не совпадение.



А потому включили (не напрямую, но сигнал идет именно из Москвы) шарманку о переговорах ". "Это означает, что россияне через таких посредников вскрывают последние свои карты, пытаясь заставить Украину пойти на переговоры, – считает он. – Похоже, в РФ адекватно понимают, что захват Авдеевки, когда на одного нашего погибшего они имели десять своих, когда за день они порой теряли танковые и механизированные батальоны, повторить в обозримом будущем не удастся. Да и в принципе так воевать они не смогут еще два года

Это хорошая новость для украинцев, уверен эксперт. Ведь, если сейчас построим мощные инженерно-фортификационные сооружения, то сможем отсидеться в обороне. И такая война, несмотря на огромные проблемы ВСУ (нехватка личного состава, вооружений, боеприпасов), выгодна нам в долгосрочной перспективе.

"При условии, что мы исправим ситуацию с кадровым и снарядным голодом, получим быстрее, больше и разнообразнее вооружений и ракет от партнеров, – уточняет Николай Мельник. – Так мы сможем продолжать борьбу годами. Тогда как россияне уже потратили 40% законсервированной техники. На то, чтоб использовать оставшуюся может элементарно не хватить запчастей".

Эксперт резюмирует: усилившиеся сигналы о необходимости скорейших переговоров свидетельствуют о слабости России. О ее понимании, что стратегия типа той, что страна-агрессор использовала под Авдеевкой, является для нее же самоубийственной.

"Уверен, что Украина на переговоры по российсим лекалам не пойдет. А РФ будет менять подходы в войне и дипломатии. Кто из нас окажется эффективнее, думаю, увидим в конце весны-начале лета этого года", – констатирует Николай Мельник.

Нам следует спокойно относиться к подобным заявлениям и предложениям

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что активизация разговоров о переговорах, как правило, связана с двумя вещами.

выступать неким коммуникатором, который может стать или площадкой для переговоров, или их модератором", – поясняет эксперт. "Во-первых, это происходит в период некого тупика на фронте. Когда временные успехи одной из сторон прекращаются (как в случае с российским наступлением последних месяцев, которое на данный момент фактически остановлено). И начинается затяжное позиционное противостояние. Во-вторых, такие заявления политических и религиозных лидеров (как того же турецкого президента или Папы Римского) – это один из способов привлечения к себе внимание. Попытка претендовать на некую глобальную роль ( это уже больше о Китае ),

Он обращает внимание, что это – повторяющаяся история. Мы видим такие всплески периодически. Связаны они, как правило, и с происходящим на фронте, и с некими политическими событиями.

Просто использовалась возможность подчеркнуть важную роль Турции как вероятного устроителя мирных переговоров", – акцентирует Игорь Рейтерович. "То же заявления Эрдогана прозвучало на фоне визита Зеленского в Турцию

По его мнению, нам следует спокойно относиться к подобным заявлениям и предложениям. Они были, есть и будут вплоть до окончания войны.

"Главная задача Украины – реализовывать, доводить до логического завершения свой мирный план. И делать всё, чтоб у большинства стран было понимание безальтернативности такого подхода, основанного, кстати, на принципах международного права. Важно перетянуть на свою сторону как можно больше стран, – считает эксперт. – У нас тут многое получается, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Думаю, процесс будет продолжаться, как минимум, весь этот год, в течение которого нет перспектив выйти на реальные переговоры. Но почва для этого будет создаваться, в том числе с нашей стороны".

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