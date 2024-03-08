Украина ускоренно строит оборонительные рубежи на фронте: что говорят в Минобороны

Замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк поехал на фронт с инспекцией работ по фортификационному обустройству оборонительных рубежей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Украина строит оборонительные рубежи на фронте. Фото: из открытых источников

Иван Гаврилюк проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте собственными глазами увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.

"На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Привлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", — отметил Гаврилюк.

По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонительных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

Читайте также на портале "Комментарии" — кампания Украины по строительству укреплений на дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

"В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему", – пишет издание.

Также издание "Комментарии" сообщало – хватит ли в России "мяса" еще на два года войны: куда враг перемещает свои силы из-под Авдеевки.



