Украина ускоренно строит оборонительные рубежи на фронте: что говорят в Минобороны

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Кравцев Сергей
Замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк поехал на фронт с инспекцией работ по фортификационному обустройству оборонительных рубежей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Украина строит оборонительные рубежи на фронте. Фото: из открытых источников
Иван Гаврилюк проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте собственными глазами увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.
По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонительных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.
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