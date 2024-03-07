С чем просчиталась Украина перед наступлением России: западные СМИ раскрыли детали

Кампания Украины по строительству укреплений на дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему", – пишет издание.

В материале отмечается, что западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше на запад могут служить естественными препятствиями для Киева, которые защитят. Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев.

Авторы материала отмечают, украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по зондирующим атакам имеет целью воспользоваться инициативой Москвы на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной.

WSJ отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой Москвы на поле боя за почти год.

Украинские военные, как пишет издание, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможности нанести удар по российским войскам с ходу — подход, известный как активная оборона.

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