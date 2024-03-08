Хватит ли в России "мяса" еще на два года войны: куда враг перемещает свои силы из-под Авдеевки

На фоне того, что Россия продолжает свое наступление, появились тревожные сообщения литовской разведки о том, что оккупанты в таком же темпе смогут воевать еще как минимум два года. О чем это говорит? И, что происходит на одном из самых опасных Авдеевском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Враг постепенно будет деградировать в вопросах, касающихся танков и БМП

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в России действительно хватит человеческого ресурса и дронов еще на два года войны, но есть серьезные проблемы с техникой – танками и БМП.

"Если мы говорим о человеческом ресурсе. То его хватит более чем на два года. В этом вопросе так. Если мы говорим о ресурсе ракетных ударов — производство ракет, производство дронов, то хватит безусловно. И будет еще возможность наращивать этот потенциал", — высказался эксперт.

При этом он отметил, что возникает вопрос как можно использовать ресурсы, которые берутся постоянно со складов и центров хранения.

"У них почти отсутствует производство танков, например. Т-80 не производится. Т-72 — преимущественно восстановление и модернизация. Т-90 — менее одного ротного комплекта в месяц производится, то есть 6-7 единиц. Остальное — это восстановление и модернизация, в частности, Т-62, Т-54 и Т-55. Не от хорошей жизни. ВПК не может справиться с теми потерями и компенсацией этих потерь", — сказал Коваленко.

По его словам, у России нет ресурсов, чтобы производить танки "с нуля".

Эксперт отмечает, что не лучше ситуация с БМП.

"Это "Курганмашзавод" — максимум батальонный комплект в месяц, то есть 300 единиц в год", — добавил Коваленко.

Линия фронта в районе Авдеевки Донецкой области стабилизируется

Что касается ситуации на фронте, то военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что линия фронта в районе Авдеевки Донецкой области стабилизируется. В то же время российские захватчики начали перебрасывать свои силы на другое направление.

По словам эксперта, части, которые враг держал на Авдеевском направлении, сейчас "перетекают в сторону Марьинки, общее направление на Курахово". Он отметил, что для штурмов Авдеевки россияне собрали до 40 тысяч военных.

Свитан отметил, что вражеские силы пытались передвигаться вдоль дороги от Марьинки на Курахово, однако уперлись в оборону украинских войск в районе Георгиевки. Далее враг пытался двигаться в сторону Победы и к Красногоровке, однако там его тоже остановили.

По словам эксперта, сейчас там формируется линия фронта. При этом у врага еще есть наступательный потенциал, поэтому он будет пытаться выровнять линию фронта по уровню Георгиевка – Угледар.

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