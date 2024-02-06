Чем закончится визит Путина в Турцию: какие сигналы и от кого уже поступают

Активно готовится поездка российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Она намечена на 12 февраля, а среди обсуждаемых тем будет некий новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Тем временем, в ЕС напомнили о том, что Путин разыскивается Международным уголовным судом, который выдал ордер на его арест. Правда, Турция не ратифицировала Римский устав и не признаёт решения МУС. Чего ожидать от путинского визита в гости к Реджепу Эрдогану? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турки просто хотят в очередной раз на нас заработать

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что по результатам встречи Путина и Эрдогана следует ожидать громких заявлений, но не более.

Прозвучат заявления о необходимости сберечь Черное море "без вмешательства внешних сил". Такую позицию с удовольствием подхватят и турки, и россияне. Что касается зернового соглашения – возвращение к прошлому варианту или некий новый будут выглядеть как поиск прошлогоднего снега. Я не вижу по состоянию на сегодня необходимости украинцам вступать по этому поводу в некие коммуникации с россиянами, пусть даже при посредничестве Турции. Либо же Турция предложит нам что-то такое, от чего мы не сможем отказаться", – отмечает эксперт. "Будет подчеркиваться важность коммуникации между Турцией и Россией на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке

По его словам, следует понимать, что турки просто хотят в очередной раз на нас заработать. А нам нет смысла входить в некие новые зерновые соглашения.

И нет смысла давать представителями страны-агрессора под прикрытием новой зерновой сделкой спокойно шастать там туда-сюда", – поясняет Игорь Семиволос. "Отвечать на такие предложения следует дипломатично – мол, ценим усилия турецкой стороны и так далее. Но гнуть свою линию. У нас сейчас есть возможность сдерживать российский флот в Черном море

Он не исключает, что Эрдоган в очередной раз заявит, что Турция – единственная страна, которая поддерживает тесные и дружественные связи как с Украиной, так и с Россией, а потому готова выступить посредником в гипотетических мирных переговорах.

"Но предмета для переговоров на данный момент нет. Россияне неоднократно дали понять, что готовы прекратить боевые действия, но при условии сохранения за собой оккупированных территорий. На что мы, понятно, никогда не согласимся", – заключает эксперт.

Турция хочет вернуть себе статус главного медиатора в переговорах между РФ и Украиной

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что обычно, когда президент одной страны посещает другое государство, подписываются договоренности, достигнутые предварительно.

как и на протяжении уже нескольких лет, активно обсуждалось создание газового консорциума. В нем заинтересованы и РФ, и Турция (как один из крупнейших покупателей и транспортеров российского газа). Второй момент – Россия строит АЭС в Турции. Есть планы на возведение дополнительных блоков. И, конечно, как уже заявлял путинский советник Ушаков тема российско-украинского конфликта также будет одной из основных", – отмечает политолог. "В прошлом году, во время сентябрьской поездки Эрдогана в Россию

Он напоминает, что Украина сейчас подписывает двухсторонние договора о безопасности. Первый такой уже есть с Великобританией. Анонсировано подписание такого договора с Германией, Францией.

чуть ли не за один день. Ну, а Турция, которая уже была в 2022-м главным медиатором, главной площадкой для переговоров между РФ и Украиной, хочет вернуть себе этот статус. Ведь это значительно повышает политико-дипломатический вес того же Эрдогана. И он заинтересован, чтоб подобные возможные договоренности были подписаны именно в Турции. Так что переговоры о путях урегулирования конфликта, об условиях, на которые согласился бы Кремль, также будут обсуждаться во время встречи Путина и Эрдогана", – считает Максим Яли. "Есть определенные сигналы, указывающие на то, что готовится заморозка конфликта. Особенно если, в США к власти придет Трамп, обещавший завершить российско-украинскую войну очень быстро,

По его словам, на днях экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц мог бы лично встретиться с Путиным и найти аргументы, чтобы заставить его прекратить войну. То есть, акцентирует эксперт, идут некие сигналы (вряд ли случайные) – накануне визита Путина в Турцию.

"Известно также, что Москва и Анкара поднимут тему возобновления функционирования зернового коридора. Украина нашла альтернативное решение после выхода РФ из зерновой сделки. И сейчас интересы России не учитываются. Корабли проходят без ее контроля. Турция также недополучает средства. И, понятно, их интересы тут совпадают, – поясняет Максим Яли. – Вопрос лишь в том – нужно ли нам такое соглашение".

Ничего кардинального во время этого визита ожидать не стоит

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:

существенно сократил амплитуду визитов Путина. А тому нужно демонстрировать, что он не находится в изоляции. И тут на помощь приходит Эрдоган. Вероятно, не бесплатно. Скорее всего, Турция получит от РФ очередные экономические плюшки". "Думаю, визит Путина в Турцию – очевидный элемент предвыборной кампании. То, что можно считать хорошей миной при плохой игре. Понятно, что ордер МУС, выданный 17 марта прошлого года

Но, прогнозирует эксперт, ничего кардинального во время этого визита ожидать не стоит. Турцию уже предупредили, напоминает он, о последствиях помощи РФ в обходе санкций. Что касается военно-технического сотрудничества, Анкара сейчас заинтересована в получении американских истребителей F-35, так что не станет заключать некие контракты с Москвой.

"От США уже прозвучало условие предоставления F-35 – отказ Турции от использования российских систем ПВО С-400. Возможно, эту тему Эрдоган поднимет в переговорах с Путиным, – считает Евгений Магда. – Констатируя: это более ритуальный визит, который ни к чему серьезному не приведет".

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