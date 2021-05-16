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Человечество ожидает вторая волна вакцинации - ученые

Второй круг прививок может стартовать в 2022 году

сегодня, 11:30
Автор:

Данило Матюха

Немецкие эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) утверждают, что нынешний процесс привывания населения будет далеко не последним в мире. Об этом сообщают журналисты Deutsche Welle.

Человечество ожидает вторая волна вакцинации - ученые

Прививка от коронавируса - фото из открытых источников

По мнению врачей, повторные прививки могут понадобиться уже в следующем году.

Эксперты STIKO прогнозируют, что в случае распространения мутировавших видов коронавирусной инфекции человечество снова окажется бессильным перед болезнью. Имунная защита после вакцинации длится всего полгода, поэтому для полного преодоления COVID-19 понадобится пройти повторную вакцинацию.

"Надо быть готовыми к тому, что в следующем году, возможно, всем нам придется "освежить" прививки", — заявил глава Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс.

Напомним, что по сравнению с прошлой неделей Украина спустилась с третьего на четвертое место в ТОП-5 европейских стран по распространению коронавирусной болезни, но уровень инфицированности до сих пор остается на том же месте.

Кроме этого, отечественные медики связывают повышенный индекс смертности украинцев от коронавируса с новыми мутациямы заболевания. Детали можно найти по ссылке.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о трех вакцинах от COVID-19, которые разрабатывают украинские специалисты. О каждой из них, а также о ходе исследований эффективности отечественных лекарств узнавайте в нашем материале.

Также мы подготовили для своих читателей интересный материал с мнениями экспертов о том, можно ли было избежать глобальной эпидемии коронавируса. Подробнее об этом читайте по ссылке.


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Источник: https://www.dw.com/ru/koronavirus-osnovnye-sobytija-16-maja/a-57544031
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