Человечество ожидает вторая волна вакцинации - ученые

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Данило Матюха
Немецкие эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) утверждают, что нынешний процесс привывания населения будет далеко не последним в мире. Об этом сообщают журналисты Deutsche Welle.
Прививка от коронавируса - фото из открытых источников
По мнению врачей, повторные прививки могут понадобиться уже в следующем году.
Эксперты STIKO прогнозируют, что в случае распространения мутировавших видов коронавирусной инфекции человечество снова окажется бессильным перед болезнью. Имунная защита после вакцинации длится всего полгода, поэтому для полного преодоления COVID-19 понадобится пройти повторную вакцинацию.
Напомним, что по сравнению с прошлой неделей Украина спустилась с третьего на четвертое место в ТОП-5 европейских стран по распространению коронавирусной болезни, но уровень инфицированности до сих пор остается на том же месте.
Кроме этого, отечественные медики связывают повышенный индекс смертности украинцев от коронавируса с новыми мутациямы заболевания. Детали можно найти по ссылке.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о трех вакцинах от COVID-19, которые разрабатывают украинские специалисты. О каждой из них, а также о ходе исследований эффективности отечественных лекарств узнавайте в нашем материале.
Также мы подготовили для своих читателей интересный материал с мнениями экспертов о том, можно ли было избежать глобальной эпидемии коронавируса. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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