Медики объяснили причины повышенного показателя смертности от COVID

По мнению ведущих медиков страны, повышенный показатель смертности от COVID в Украине связан с более агрессивными мутациями заболевания, способных поражать больше людей. Отмечается, что количество летальных случаев в стране на протяжении двух месяцев не опускается ниже 300. Об этом специалисты рассказали изданию OBOZREVATEL.

Медики объяснили причины причины повышенного показателя смертности от COVID - фото из открытых источников

"В отделениях интенсивной терапии ковидных госпиталей до сих пор находятся очень тяжелые больные, из-за чего вырос процент летальности. Поэтому увеличение смертей возможно и по такому статическому принципу", – предположил Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН.

Инфекционист Сергей Крамарев отмечает, что в целом летальной в стране крутится вокруг 2%, что не превышает показатель смертности от коронавируса в других странах. Однако такие мутации заболевания, как британская или южноафриканская, могут вызывать более тяжелое течение коронавируса, в последствии увеличения летальных случаев.

"Новые штаммы все больше поражают уже даже и детей. То есть они не только передаются быстрее, но и вызывают значительно сложнее течение, чем было раньше. А чем тяжелее заболевание – тем чаще бывает и смертность", – сказал специалист.

Напомним, что по словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Санитарный врач не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.









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