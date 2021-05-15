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Медики объяснили причины повышенного показателя смертности от COVID

Специалисты связывают количество смертей с новыми мутациями заболевания

сегодня, 22:20
Автор:

Елизавета Черных

По мнению ведущих медиков страны, повышенный показатель смертности от COVID в Украине связан с более агрессивными мутациями заболевания, способных поражать больше людей. Отмечается, что количество летальных случаев в стране на протяжении двух месяцев не опускается ниже 300. Об этом специалисты рассказали изданию OBOZREVATEL.

Медики объяснили причины повышенного показателя смертности от COVID

Медики объяснили причины причины повышенного показателя смертности от COVID - фото из открытых источников

"В отделениях интенсивной терапии ковидных госпиталей до сих пор находятся очень тяжелые больные, из-за чего вырос процент летальности. Поэтому увеличение смертей возможно и по такому статическому принципу", – предположил Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН.

Инфекционист Сергей Крамарев отмечает, что в целом летальной в стране крутится вокруг 2%, что не превышает показатель смертности от коронавируса в других странах. Однако такие мутации заболевания, как британская или южноафриканская, могут вызывать более тяжелое течение коронавируса, в последствии увеличения летальных случаев. 

"Новые штаммы все больше поражают уже даже и детей. То есть они не только передаются быстрее, но и вызывают значительно сложнее течение, чем было раньше. А чем тяжелее заболевание – тем чаще бывает и смертность", – сказал специалист. 

Напомним, что по словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Санитарный врач не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания. 




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Источник: https://covid.obozrevatel.com/ezhesutochno-ot-koronavirusa-umiraet-ne-menee-350-ukraintsev-mediki-obyasnili-prichinyi-smertnosti.htm?_ga=2.143899253.1537107423.1621086236-1845868459.1618985042&_gl=1*1kt00wo*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*
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