Медики объяснили причины повышенного показателя смертности от COVID

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Елизавета Черных
По мнению ведущих медиков страны, повышенный показатель смертности от COVID в Украине связан с более агрессивными мутациями заболевания, способных поражать больше людей. Отмечается, что количество летальных случаев в стране на протяжении двух месяцев не опускается ниже 300. Об этом специалисты рассказали изданию OBOZREVATEL.
Медики объяснили причины причины повышенного показателя смертности от COVID - фото из открытых источников
Инфекционист Сергей Крамарев отмечает, что в целом летальной в стране крутится вокруг 2%, что не превышает показатель смертности от коронавируса в других странах. Однако такие мутации заболевания, как британская или южноафриканская, могут вызывать более тяжелое течение коронавируса, в последствии увеличения летальных случаев.
Напомним, что по словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Санитарный врач не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.
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