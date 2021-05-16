Эпидемия коронавируса: ТОП-5 стран по распространению в Европе

По сравнению с прошлой неделей Украина спустилась с третьего на четвертое место в ТОП-5 европейских стран по распространению коронавирусной болезни, но уровень инфицированности до сих пор остается на том же месте. Об этом сообщает статистика сайта worldometers.

Вакцинация - фото из открытых источников

Официальные данные свидетельствуют, что за 15 мая в ВОЗе зарегистрировали более 600 тысяч новых лиц, получивших положительный тест на COVID-19.

Наибольшее количество зараженных приходится на Индию (31 тысяча новых инфицированных), Бразилию (69,3 тысячи больных за сутки) и США (25,6 тысяч зарегистрированных случаев).

Мировую пятерку лидеров по инфицированности закрывают Аргентина (21,5 тысяч) и Колумбия (18,9 тысяч). Украина же в мировом антирейтинге занимает 12 место с показателем 6800 новых носителей ковида.

Также в мировой статистике идет ​​речь о 12 тысячах официально зарегистрированных смертей от COVID-19. Это более чем в полторы тысячи меньше показателей прошлой недели.

За неделю от коронавирусной болезни излечилось свыше 7 миллионов человек. Теперь статистика достигает 141 миллиона граждан, которые побороли ковид. На данный момент ВОЗ насчитывает более 18 миллионов активных носителей COVID-19 по всему миру.

Напомним, ранее интернет-издание "Комментарии" писало о трех вакцинах от COVID-19, которые разрабатывают украинские специалисты. О каждой из них, а также о ходе исследований эффективности отечественных лекарств узнавайте в нашем материале.

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