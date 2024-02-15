Административная и уголовная ответственность для уклонистов: в чем разница и какое наказание

В случае, когда военнообязанный уклонился от мобилизации, вручение повестки и других факторов, зависит и наказание, которое может ожидать на человека. В Нацполиции объяснили, за что военнообязанный может получить административную ответственность, а за что уголовную.



Уклонение от военной службы. Фото из открытых источников

Как отмечает Национальная полиция, административная ответственность может ожидать военнообязанных, которые уклоняются от повесток для сверки военно-учетных данных в ТЦК. Административное наказание состоит из штрафа от 1700 до 3400 гривен. Если человек во второй раз в течение года избежал повестки в военкомат, то новый штраф будет в пределах 3400-5100 гривен.

Уголовная ответственность для военнообязанного будет действовать, когда человек получил повестку, прошел сверку и комиссию ВЛК, а после этого избежал отправки в армию.

"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование – по материалам, предоставленным ТЦК", – указывает Нацполиция.

Если суд признает виновным военнослужащего в уклонении от военной службы, то ему грозит уголовная ответственность и наказание в виде тюрьмы на 3-5 лет. В то же время, пока суд не принял окончательное решение, человек остается невиновным лицом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК рассказали, как мужчина 18 раз получил повестку и избежал мобилизации в Украине. Кроме того, представитель ТЦК назвал категорию граждан, которых точно не мобилизуют на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о случае, когда военный умер через 9 дней после мобилизации. В ТЦК прокомментировали ситуацию и объяснили, что произошло. Кроме того, юристы рассказали, как работники ТЦК незаконно мобилизовали 19-летнего студента и отправили его на войну пулеметчиком.