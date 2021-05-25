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Как Польша поощряет своих граждан за вакцинацию

В Польше стартует "коронавирусная" лотерея

сегодня, 19:13
Автор:

Данило Матюха

Польские власти объявили о создании лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения. Об этом сообщает местное СМИ TVN24.

Как Польша поощряет своих граждан за вакцинацию

Вакцинация - фото из открытых источников

Государственная лотерея должна начаться 1 июля. Она предусматривает выигрыш денежных призов и гибридных автомобилей.

Каждый двухтысячный вакцинирован получит гарантированный приз 500 злотых (140 долларов). У каждого участника лотереи будет четыре шанса на выигрыш.

Еженедельно планируют разыгрывать призы в размере 50 тысяч злотых (14 тысяч долларов), и различные материальные призы, такие как электрические скутеры, топливо или страховые ваучеры.

Ежемесячно будут разыгрываться два приза в размере 100 тысяч злотых (28 тысяч долларов) плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах — два раза по 1 миллиону злотых (280 тысяч долларов) и гибридный автомобиль.

Напомним, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, наше государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания. 

Добавим, недавно "Комментарии" сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какое количество наших соотечественников выступает против вакцинации от COVID-19.


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Источник: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/loteria-narodowego-programu-szczepien-co-to-jest-kiedy-rusza-jakie-nagrody-5103723
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