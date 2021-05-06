Оккупанты снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибшие

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Вечканова Елена
Военная ситуация
у линии разграничения на Донбассе обостряется с каждым днем. Прошлые неспокойные
сутки принесли 19 нарушений режима тишины оккупантами, а вот 6 мая обстрелы
противника забрали жизнь у одного из украинских военнослужащих. Трагические
новости сообщают представители Штаба ООС.
6 мая в зоне ООС погиб украинский защитник. Фото из открытых источников
Инцидент
произошел неподалеку поселка Новотроицкого, что в Донецкой области.
Известно, что
боевики ОРДЛО вели прицельный огонь по украинским позициям. При этом,
разумеется, использовалось различное запрещенное "Минскими договоренностями"
оружие. Как информируют в Штабе ООС, это было и стрелковое оружие, и пулеметы,
и даже противотанковые гранатометы.
Погибший украинский
защитник получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Одному из его
побратимов повезло чуть больше — сейчас он находится в руках медицинских работников,
которые предоставляют всю необходимую помощь. Стоит отметить, что из-за
полученных осколочных ранений боец ВСУ находится в весьма тяжелом состоянии.
Также сообщается,
что обстрелы российских оккупантов украинские военнослужащие не оставили без
ответного огня.
Напомним, что в
среду, 5 мая, ранения различной тяжести получили двое украинских бойцов. Им
была предоставлена оперативная медицинская помощь, жизни
защитников ничего не угрожает.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине будут судить представителей так называемой "ДНР". По предварительной информации, эти лица выполняли роль тюремных надсмотрщиков и всячески издевались над пленными украинскими военнослужащими. Чуть позже стали известны их имена.
Также на портале мы рассказывали, что к границе с Украиной продолжает прибывать российская военная техника. С помощью грузовых поездов по направлению к границе перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.
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