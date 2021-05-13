Не имей сто рублей, а имей сто друзей: Медведчук намекнул откуда возьмет деньги на залог

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Данило Матюха
Подозреваемый в государственной измене Народный депутат Украины и кум президента РФ Путина Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд города Киева для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщают журналисты под стенами суда.
Виктор Медведчук - фото: Liga
На вопрос прессы о сумме залога нардеп заявил, что в данный момент не имеет денег для внесения каких-либо платежей суду, ведь все его счета заблокированы в результате ранее наложенных санкций СНБО. Однако политик отметил, что у него есть достаточно друзей, которые согласились бы заплатить за его свободу нужные средства.
Сейчас у здания суда присутствуют депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович и кандидат наук Илья Кива. Также поддержать своего начальника приехал глава охранной фирмы Медведчука "Шторм" и 30 его подопечных. Под столичный Печерский суд так же подтянулись члены националистических организаций.
Напомним, прокуратура рассматривает два варианта пресечения для Виктора Медведчука: содержание под стражей и залог суммой 300 миллионов гривен.
Вчера, 12 мая, Виктор Медведчук посетил Офиса генерального прокурора и официально ознакомился с предъявленным ему обвинениями. Пробыв на допросе более трех часов, он назвал обвинения абсурдными и незаконными.
Кроме того, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических репрессиях о которых он якобы угрожал еще в 2019 году.
А 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку о государственной измене и хищении ресурсов природных месторождений на территории оккупированного Крыма.
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