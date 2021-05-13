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Главная Новости Общество происшествия Сумма залога для Медведчука: стали известны детали
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Сумма залога для Медведчука: стали известны детали

Меру пресечения для нардепа будут выбирать сегодня

сегодня, 12:53
Автор:

Данило Матюха

В Офисе генерального прокурора определились с датой избрания меры пресечения и суммой залога для подозреваемого в государственной измене Народного депутата Украины и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сумма залога для Медведчука: стали известны детали

Виктор Медведчук - фото: Укринформ

По информации журналистов, суд должен рассмотреть дело сегодня, 13 мая, в 13 часов. Сейчас прокуратура рассматривает два варианта пресечения для Виктора Медведчука: содержание под стражей и залог суммой 300 миллионов гривен. Отметим, что это лишь десятая часть из вероятно разграбленных нардепом газоносных ресурсов временно оккупированного Крыма.

В свою очередь адвокат Медведчука Богдан Коваль отметил, что правоохранители вручили политику уведомление о подозрении с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. В частности, Медведчук получил документ не в день его фактического подписания — 11 мая. Добавим, что в тогда нардеп не пребывал дома, а, по его словам, находился на отдыхе вместе со своей женой

Напомним, что вчера, 12 мая, Виктор Медведчук посетил Офиса генерального прокурора и официально ознакомился с предъявленным ему обвинениями. Пробыв на допросе более трех часов он назвал обвинения абсурдными и незаконными.

Кроме того, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических репрессиях о которых он якобы угрожал еще в 2019 году.

А 11 мая генеральный прокурор Ирина Венидиктова сообщила Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку о государственной измене и хищении ресурсов с природных месторождений на территории оккупированного Крыма.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/hodataystvo-areste-medvedchuka-predusmatrivaet-1620896019.html
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