Сумма залога для Медведчука: стали известны детали

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Данило Матюха
В Офисе генерального прокурора определились с датой избрания меры пресечения и суммой залога для подозреваемого в государственной измене Народного депутата Украины и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает РБК-Украина.
Виктор Медведчук - фото: Укринформ
По информации журналистов, суд должен рассмотреть дело сегодня, 13 мая, в 13 часов. Сейчас прокуратура рассматривает два варианта пресечения для Виктора Медведчука: содержание под стражей и залог суммой 300 миллионов гривен. Отметим, что это лишь десятая часть из вероятно разграбленных нардепом газоносных ресурсов временно оккупированного Крыма.
В свою очередь адвокат Медведчука Богдан Коваль отметил, что правоохранители вручили политику уведомление о подозрении с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. В частности, Медведчук получил документ не в день его фактического подписания — 11 мая. Добавим, что в тогда нардеп не пребывал дома, а, по его словам, находился на отдыхе вместе со своей женой
Напомним, что вчера, 12 мая, Виктор Медведчук посетил Офиса генерального прокурора и официально ознакомился с предъявленным ему обвинениями. Пробыв на допросе более трех часов он назвал обвинения абсурдными и незаконными.
Кроме того, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических репрессиях о которых он якобы угрожал еще в 2019 году.
А 11 мая генеральный прокурор Ирина Венидиктова сообщила Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку о государственной измене и хищении ресурсов с природных месторождений на территории оккупированного Крыма.
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