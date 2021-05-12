Мера пресечения для Медведчука: стала известна дата судебного заседания

Подозреваемый в государственной измене лидер политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук официально ознакомился с предъявленными ему обвинениями и покинул Офис Генерального прокурора. Об этом сообщает ВВС.

Виктор Медведчук - фото: Укринформ

Нардеп пробыл на первом допросе 3 часа.

Адвокаты Медведчука сообщили, что депутата подозревают по 111 статье Уголовного кодекса Украины про государственную измену и статье 438 о нарушении обычаев войны.

Также они отметили, что пока конкретной даты проведения судебного заседания для определения их подзащитному меры пресечения не известно. Но это точно должно произойти в ближайшие дни: 13 или 14 мая.

После ознакомления с обвинениями Виктор Медведчук назвал их бессодержательными и добавил, что не собирается покидать Украину.

Перед отправлением в Офис Генерального прокурора нардеп рассказал журналистам, что во время обысков у него дома он вместе с женой Оксаной Марченко находился на отдыхе в соседней области, а о подозрениях узнал из СМИ. Кроме того, добавил, что готов защищать собственные интересы в суде и не чувствует за собой вины.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила Медведчуку и его товарищу Тарасу Козаку о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма.

"Комментарии" узнали у экспертов о вероятности того, что собрать доказательства по этому делу помогли иностранные спецслужбы. Также о том, как ситуация может повлиять на Петра Порошенко. Подробнее об этом — в нашем материале.

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