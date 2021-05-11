Три госизмены Медведчука и Козака

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге сегодня, 11 мая.

Ирина Венедиктова - фото из открытых источников

На сегодняшний день подозрение объявлено по трем эпизодам:



— разграбление природных ресурсов. Прокурор сообщила, что в марте 2015 года Виктор Медведчук, привлекая своего партнера Тараса Козака через подконтрольное общество с ограниченной ответственностью "Новые Проекты", передал российским оккупантам всю материальную и документальную базу газового месторождения "Глубокое", которое находится на шельфе Черного моря.

Венедиктова отметила, что природные запасы в пределах этого месторождения оцениваются примерно в 38 млрд гривен. По ее словам, без этой документации, в том числе о разведовательных работах, которые проводились там Украиной с 2002 года, на изучение месторождения россиянам понадобились бы годы и вливания значительных финансовых ресурсов;

— ущерб обороноспособности Украины. По словам председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в августе 2020 года Виктор Медведчук передал секретные данные о расположении скрытого подразделения ВСУ о его составе и подготовке своему коллеге Тарасу Козаку, который в то время находился в России;



— умышленный ущерб информационной безопасности. Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком был создан проект "Луч", который имел целью расширять инфраструктуру влияния РФ через трудовых мигрантов, которые ехали на заработки в Россию. Благодаря этому спецслужбы РФ планировали сбор персональных данных и вербовку украинцев для дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.



Напомним, что сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также Служба безопасности Украины провела обыск в квартире Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Правда нардепа не дома оказалось. О месте его пребывания пока нет никакой информации. Однако правоохранители предпринимают все возможные меры для поисков и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Добавим, что 19 февраля СНБО ввело санкции в отношении Медведчука, Козака и их семей. Тогда нардепов обвиняли в терроризме и поставке топлива боевикам на оккупированном Донбассе.



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