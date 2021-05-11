СБУ проводит обыск квартиры Медведчука

Работники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в доме народного депутата Украины Виктора Медведчука. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Виктор Медведчук - фото: УНИАН

Сейчас политик проживает в столице на улице Монтажников, пока в основном здании в Пуще-Водице проводится ремонт.

Журналисты заявляют, что территорию, где находится помещение Медведчука, взяли под внешнее окружение бойцы спецподразделения СБУ "Альфа". В частности, на той территории располагаются несколько зданий, которые обнесены единым забором.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли Виктора Медведчука.

Зеленский обвинил каналы в финансировании из России и работе против национальной безопасности, а министр культуры Александр Ткаченко назвал их деятельность информационным терроризмом.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая поставляет топливо боевикам на оккупированном Донбассе.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.



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