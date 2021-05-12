Медведчук прибыл в Генпрокуратуру

Сегодня, 12 мая, обвиненый в государственной измене Народный депутат и председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщают журналисты вблизи ОГП.

Виктор Медведчук - фото: РИА Новости

Прежде чем ответить на вопросы прессы, политик поздоровался поцелуем со своими партийцами, в частности кандидатом наук Ильей Кивой и Вадимом Рабиновичем. Медведчук заявил, что ничего не слышал о газоносном месторождении "Глубокое", передачу данных о катором его обвиняют в госизмене, а также собственноручно не получал и не ознакамливался ни с какими подозрениями.

"Пока я не готов говорить о том, что мне пытаются вручить или пытается сделать Генеральная прокуратура", — сказал нардеп.

Он оценивает обвинения в свою сторону, как политические репрессии и незаконное криманальное преследование от президента Украины Владимира Зеленского о котором, по его словам, тот угрожал еще в 2019 году.

Также Медведчук подчеркнул, что во время обысков у него дома он со своей женой Оксаной Марченко находился на отдыхе в соседней области, а о подозрениях узнал из СМИ. Политик готов защищать собственные интересы в суде и не чувствует за собой вины.

Напомним, что вчера, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила Народному депутату Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма.

Также "Комментарии" узнали у экспертов, о вероятности того, что собрать доказательства помогли иностранные спецслужбы, а также — как ситуация может отразиться на Петре Порошенко, при президентстве которого происходил ряд правонарушений, подозрение по которым Генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам. Детальнее в нашем материале.









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