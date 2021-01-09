«Нас заставляют закрыть город»: в Тернополе мэр-нарушитель карантина возмущается действиями полиции

В Тернополе, где вопреки решению Кабмина отказались соблюдать правила усиленного карантина, действующего в Украине с 8 по 24 января, полиция начала штрафовать нарушителей. Подобными действиями правоохранителей искренне недоволен мэр Тернополя Сергей Надал, о чем он и сообщил на своей странице в Facebook.

Возможно, в Тернополе таки введут локдаун — с 11 января. Фото из открытых источников

Как известно, в этом областном центре жесткий локдаун решили не вводить. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Сергей Надал обосновал такую позицию значительным уменьшением количества больных коронавирус на территории города и необходимости предпринимателей зарабатывать.

"Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", — утверждал Надал в канун начала локдауна.

Между прочим, это уже не первый раз, когда Тернополь "бунтует" против карантина — осенью в городе также отказывались вводить ограничения "красной" зоны.

Впрочем, уже сегодня, 9 января, стало известно, что работники местных отделений полиции действуют в соответствии с указаниями, которые "диктует" высшее руководство. Предприниматели, вышедшие на работу несмотря на общие запреты, были соответственно оштрафованы. Комментируя возможность привлечения к ответственности и членов городской комиссии по ТЭБ и ЧС Сергей Надал вспоминает времена правления Виктора Януковича. Мэр называет такие методы "давлением и запугиванием".

Кроме того, как сообщает Надал со ссылкой на собственные источники, в Тернополе возможен и сценарий принудительной остановки образовательного процесса.

"Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела", — написал чиновник в Facebook.

В то же время политик отметил, что "воевать с полицией никто не будет". Скорее всего с понедельника, 11 января, на территории Тернополя все же начнет действовать локдаун; вот только распоряжение будет действовать "сверху" — от областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Впрочем, жители Тернополя — не единственные нарушители карантина. К отдельным хитростям, как уже сообщали "Комментарии", прибегает и торговая сеть гипермаркетов "Эпицентр".

Между тем на портале можно ознакомиться со списком разрешенных и запрещенных вещей во время усиления январского карантина в Украине.

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