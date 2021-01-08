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Локдаун не для всех: как "Эпицентр" обходит карантин (Фото)

Сеть строительных материалов Эпицентр продает товары под видом онлайн-заказов

сегодня, 16:50
Автор:

Кириєнко Анна

Украинские власти утвердили жесткий карантин с 8 до 24 января. В этот период начинают действовать ограничения, в частности запрет на работу непродовольственных магазинов и определенных видов товаров. Однако, очевидцы заметили, что сеть строительных супермаркетов "Эпицентр" работает несмотря на ограничения. Об этом сообщает Телеграм-канал PalovskyNews.

Локдаун не для всех: как "Эпицентр" обходит карантин (Фото)

Эпицентр работает несмотря на жесткий карантин в Украине. Фото: PalovskyNews

Каждый желающий может попасть в магазин и приобрести любой товар, который в специальном окне оформляют как онлайн-заказа.

О такой схеме сразу сообщают работники магазина при входе.

"Все разрешенное вы можете приобрести как обычно — просто заплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, положить в тележку и через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", — сообщает Телеграмм-ресурс.

Локдаун не для всех: как ”Эпицентр” обходит карантин (Фото) - фото 2
Локдаун не для всех: как ”Эпицентр” обходит карантин (Фото) - фото 3
Локдаун не для всех: как ”Эпицентр” обходит карантин (Фото) - фото 4

Пока нет информации, как на это отреагировал правительство и правоохранительные органы.

Также в период жесткого карантина на территории Украины будет запрещена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов. Свою работу уже прекратили кинотеатры, фитнес-клубы, театры и торгово-развлекательные комплексы. В этот период запрещается проведение любых массовых мероприятий.

Напомним, что недавно Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему локдаун был введен именно в январе. По его словам, власть дала гражданам отпраздновать Новый год и Рождество. Однако во время массового скопления людей, которое наблюдалось в праздничный период, количество инфицированных возросло. Соответственно, украинцы должны пересидеть инкубационный период, который как раз придется на действие усиленных ограничительных мер.

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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7708?single
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