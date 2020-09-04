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В Тернополе мэр не будет вводить ограничения "красной" зоны

Надал напомнил о решении Конституционного суда Украины о признании решения правительства об установлении карантина неправомерным

сегодня, 20:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Тернополе не будет введено "красных" противоэпидемических ограничений. Об этом заявил глава города Сергей Надал в пятницу, 4 сентября, в соцсети Facebook.

Надал отметил, что, несмотря на то, что правительство отнесло город в перечень административно-территориальных единиц так называемой "красной" зоны, на следующей неделе Тернополь будет жить и работать как и всегда. "Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь 200-тысячному города", - говорится в сообщении Надала.

В Тернополе мэр не будет вводить ограничения "красной" зоны

Фото: realno.te.ua

Также, мэр города напомнил о решении Конституционного суда Украины о признании решения правительства об установлении карантина неправомерным.

"Исходя из недавнего решения Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина", - написал Надал.

Он также обратился к правоохранителям с просьбой не штрафовать предпринимателей на основании "незаконного постановления правительства".

В то же время, мэр призвал жителей соблюдать уже введенные меры борьбы с распространением коронавируса.

"Прошу тернополян неуклонно соблюдать меры безопасности. В частности, ношение маски в помещениях, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции", - написал Надал.

Известно, что Тернопольский мэр 1 сентября сам заболел COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали , что Болгария снимает все карантинные ограничения для украинских граждан.


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