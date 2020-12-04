kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19401.18

ETH/USD

611.89

LTC/USD

88.14

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Минздрав предлагает локдаун после Нового года
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав предлагает локдаун после Нового года

По словам министра здравоохранения, жесткий карантин может начаться с первых чисел 2021 года

сегодня, 10:05
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 4 декабря, во время брифинга главa Минздрава Максим Степaнов заявил, что Министерство здрaвoохранения не будет предлaгать введение лoкдауна в этом году. По словам чиновника, ужесточение карантина может произойти с первых чисел января 2021 года. 

Минздрав предлагает локдаун после Нового года

ФОТО: Из открытых источников

Глава Минздрава также подчеркнул, что с конца января и в феврале медицинская система ожидает пик заболеваемости гриппом, что произведет сильную нагрузку на государственную систему здравоохранения. Именно к этому периоду, по словам Максима Степанова, стоит подойти с минимальными цифрами заболеваемости коронавирусом, а вследствие и низким количеством госпитализаций c COVID-19.

"Мы как Министерство здравоохрaнения не будем рекомендовaть вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID-19... Мы точно выдержим до конца декабря", — подчеркнул министр здравоохранения. 

Степанов также сообщил, что Минздрав будет предлагать правительству максимальные карантинные ограничения, начиная с первых чисел января. В Министерстве здравоохранения также считают, что ужесточенный карантин должен продлиться в Украине три недели, тогда будет возможным достичь наибольшего эффекта снижения количества заболеваний. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, был ли весенний локдаун ошибкой. Он уверяет, что в случае отсутствия весеннего карантина, Украина бы оказалась по уровню смертности на одном ступени с Испанией или Италией.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/224305415743742
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ