Минздрав предлагает локдаун после Нового года

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Сегодня, 4 декабря, во время брифинга главa Минздрава Максим Степaнов заявил, что Министерство здрaвoохранения не будет предлaгать введение лoкдауна в этом году. По словам чиновника, ужесточение карантина может произойти с первых чисел января 2021 года.
ФОТО: Из открытых источников
Глава Минздрава также подчеркнул, что с конца января и в феврале медицинская система ожидает пик заболеваемости гриппом, что произведет сильную нагрузку на государственную систему здравоохранения. Именно к этому периоду, по словам Максима Степанова, стоит подойти с минимальными цифрами заболеваемости коронавирусом, а вследствие и низким количеством госпитализаций c COVID-19.
Степанов также сообщил, что Минздрав будет предлагать правительству максимальные карантинные ограничения, начиная с первых чисел января. В Министерстве здравоохранения также считают, что ужесточенный карантин должен продлиться в Украине три недели, тогда будет возможным достичь наибольшего эффекта снижения количества заболеваний.
Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, был ли весенний локдаун ошибкой. Он уверяет, что в случае отсутствия весеннего карантина, Украина бы оказалась по уровню смертности на одном ступени с Испанией или Италией.
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