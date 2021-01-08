Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено

Кабинет министров принял решение о том, что с сегодняшнего дня, 8 января, вступают в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.

Локдаун в Украине - фото из открытых источников

Согласно решению Кабинета министров Украины, в период с 8 по 24 января в стране будет разрешена торговля продуктами питания, лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения, средствами гигиены, а также бытовой химией, средствами связи прессой, ветпрепаратами, кормами для животных, семенами и средствами для защиты растений. Торговля может осуществляться на площадях, не меньше 60% которых предназначено для торговли подобными товарами. Продажа других товаров может осуществляться с помощью доставки на дом.

Правительство также разрешило торговать топливом.

В период усиленного карантина также разрешена работа финучреждений и деятельность по инкассации, почтовых операторов, ветеринарной практики, АЗС (в которых отсутствует зона питания), работа СТО. Деятельность салонов красоты и парикмахерских разрешается только по предварительной записи.

С 8 по 24 января общественный транспорт останавливать работу не будет.

Отметим, что заведениям общественного питания Кабмин разрешил работать только на вынос и доставку заказов.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему локдаун в стране не отменят.





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