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Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено

Решение ввести жесткий карантин было принято правительством 9 декабря

сегодня, 09:15
Автор:

Елизавета Черных

Кабинет министров принял решение о том, что с сегодняшнего дня, 8 января, вступают в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников. 

Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено

Локдаун в Украине - фото из открытых источников

Согласно решению Кабинета министров Украины, в период с 8 по 24 января в стране будет разрешена торговля продуктами питания, лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения, средствами гигиены, а также бытовой химией, средствами связи прессой, ветпрепаратами, кормами для животных, семенами и средствами для защиты растений. Торговля может осуществляться на площадях, не меньше 60% которых предназначено для торговли подобными товарами. Продажа других товаров может осуществляться с помощью доставки на дом. 

Правительство также разрешило торговать топливом. 

В период усиленного карантина также разрешена работа финучреждений и деятельность по инкассации, почтовых операторов, ветеринарной практики, АЗС (в которых отсутствует зона питания), работа СТО. Деятельность салонов красоты и парикмахерских разрешается только по предварительной записи. 

С 8 по 24 января общественный транспорт останавливать работу не будет. 

Отметим, что заведениям общественного питания Кабмин разрешил работать только на вынос и доставку заказов. 

Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено - фото 2

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему локдаун в стране не отменят. 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/z-8-sichnya-v-ukrayini-pochinayut-diyati-posilenni-karantinni-obmezhennya
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