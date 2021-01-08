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Статистика коронавируса в Украине на 8 января: сколько человек заболело за сутки

Прирост заболеваемости уменьшается

сегодня, 08:18
Автор:

Елизавета Черных

5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медицинских работников.

Статистика коронавируса в Украине на 8 января: сколько человек заболело за сутки

Статистика коронавируса в Украине - фото из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в городе Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что за минувшие сутки были госпитализированы 2 402 пациента, выздоровели 5 131 человек, зафиксировано 83 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания, было осуществлено 20 192 тестирования на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 105 169 человек, выздоровело 778 345 человек, зафиксировано 19 588 летальных случаев, проведено 5 733 555 тестирований на выявление болезни. 

Напомним, что коронавирус — болезнь непредсказуемая. Она может быстро приспосабливаться ко внешнему воздействию. Врач-инфекционист Ольга Голубовская уверена: за почти год пандемии в нашей стране клиника COVID-19 изменилась, как минимум, пять раз. Несмотря на то, что за последнее время в Украине ежедневно фиксируют заметно меньше случаев заболевания (по сравнению даже с ноябрем 2020 года — ред.), пациентов, у которых коронавирусное заболевание протекает в тяжелой форме, значительно больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину против коронавируса, которую приобретет Украина. Так, одна прививка от COVID-19 обойдется государству в более полтысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключен.








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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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