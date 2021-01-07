Статистика коронавируса в Украине: сколько человек заболело за сутки

8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медицинских работников.

Статистика коронавируса в Украине 7 января - фото из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что за прошедшие сутки были госпитализированы 2 567 пациентов, выздоровели 11 316 человек, зафиксировано 148 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, осуществлено 54 438 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 099 493 человека, выздоровели 773 214 человек, зафиксировано 19 505 летальных случаев, а также проведено 5717403 тестирований.

Напомним, что с 8 января в Украине усилят карантинные требования , что связано с предупреждением распространения коронавируса. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий убежден, что власти не стоит менять планы — локдаун предстоит. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, чиновникам, конечно, следует урегулировать моменты по бизнес-сферы, в частности проблем с продажей отдельных групп товаров. Но в целом Радуцкий поддерживает усиление карантина на территории государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину от коронавируса, которую приобретет Украина. Стоимость одной дозы сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава. Так, одна прививка от COVID-19 обойдется государству в более полутысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключено.





























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