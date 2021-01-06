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Коронавирус в Украине: статистика на 6 января

Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией немного увеличился. В Украине за сутки зафиксировали 6 911 новых случаев, в частности заболели 203 ребенка и 406  медицинских работников.

Коронавирус в Украине: статистика на 6 января

статистика COVID-19 на 6 января (фото из открытых источников)

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), диагноз COVID-19 сейчас установлен у 309 241 украинца, еще у более 7 тысяч есть подозрения на наличие заболеваемости в организме. Жертвами пандемии уже стали 19 357 человека, из них 228 — за прошлые сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна, всего коронавирус удалось победить 761 898 украинцам, из них более 14 тысяч вылечились за прошлые сутки.  

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 продолжают фиксировать в Киеве (+931 человек за сутки), Одесской (+668 человек), Запорожской (+622 человека) и Киевской (+596 человек) областях. Меньше всего коронавирус "бьет" по Кировоградской области, там за прошлые сутки было зафиксировано 65 новых случаев заболевания. 

Минздрав назвал три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.  

Напомним, два месяца назад в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который начал очень быстро распространяться по всему миру. Первые случаи уже зафиксированы в Японии, Германии, Нидерландах, США и других странах. В Украине, к слову, мутировавшей формы COVID-19 пока не зарегистрировано.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "британская" мутация коронавируса может стать причиной третьей волны пандемии, в частности в европейских странах. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует ужесточить карантин и принять соответствующие меры.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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