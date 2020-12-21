Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что новая мутированная форма коронавируса, обнаруженная в Великобритании, начала распространяться по всему миру.

Какие страны уже охватила новая мутированная форма коронавируса. Фото: vgr.by

Новый штамм был обнаружен еще в сентябре. Впервые он был зафиксирован на юго-востоке Англии. Впоследствии данная мутация распространилась в Австралию, Данию, Нидерланды.

Согласно словам ученых, мутированная форма может оказаться гораздо опаснее уже известного варианта.

Исследования ученых выявили что новый вариант коронавируса распространяется намного быстрее, чем обычная форма. Также он может быть на 70% больше заразнее. Пока неизвестно, приводит ли он к большей смертности.

Напоминаем, что британские ученые сообщили, что за последнюю неделю количество случаев заражения выросла на 41% по сравнению с прошлой неделей.

Великобритания имеет одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19. Число умерших в стране превысило 67 тысяч человек.

В ВОЗ призывают людей быть более осторожными, учитывая проявленную мутацию коронавирусной инфекции.

Также рассказываем, что от осложнений коронавирусной болезни скончался известный исследователь, историк, профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс. Ему было 53 года.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что доцент Университета Макгилл Джасвиндер Сингха рассказал, что определенные животные уязвимы для коронавируса. COVID-19 преимущественно атакует млекопитающих, и приносит больше вреда старым и больным, чем молодым и здоровым.

Поэтому коронавирусом могут болеть кошки и собаки. Устойчивы к болезни — свиньи и коровы.

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