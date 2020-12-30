Почему мир ожидает третья волна COVID-19 - ВОЗ

"Британская" мутация коронавируса, которая постепенно распространяется по миру, может стать движущей силой и привести к третьей волне пандемии коронавируса.

Почему наступит третья волна коронавируса - ВОЗ. Фото: Gazeta.ru

Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Масс-Кома изданию Лента.ру.

По словам профессора, сейчас слишком поздно пытаться остановить распространение мутировавшей формы коронавируса, ведь случаи заражения зафиксированы во многих уголках мира. Вероятно именно распространение новой формы станет причиной третьей волны пандемии, в частности в европейских странах.

Масс-Кома также заявил, что третья волна может наступить достаточно быстро и наложиться на другую.

Пока о "британской" мутации известно, что новый вирус на 56 процентов заразнее от уже знакомого человечеству. Соответственно, это может вызвать увеличение смертности.

Чтобы избежать заражений, европейские страны начали применять карантинные меры и усиливать эпидемиологические мероприятия.

Например, власти Испании планируют создать реестр, в который будут помещены данные тех жителей страны, кто отказался от вакцинации против COVID-19. В дальнейшем испанские власти планируют поделиться этой информацией с партнерами, но одновременно соблюдая защиту персональных данных. В базе будет указываться причина отказа человека от вакцинации.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что у больных коронавирусом обнаружили новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие ароматы. По их словам, это нудный и немного сладковатый запах. Или в противном случае больные говорят, что этот аромат похож на рыбу или серу.

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