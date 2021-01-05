Статистика коронавируса в Украине: сколько человек заболело за сутки

5 334 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медицинских работника.

Статистика коронавируса в Украине - фото из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что за прошедшие сутки выздоровело 13 850 человек, были госпитализированы 1 280 человек, зафиксировано 202 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания, проведено 39 286 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 083 585 человек, выздоровело 747 408 человек, зафиксировано 19 129 летальных случаев, а также осуществлено 5 645 178 тестирований.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине. По словам главы Минздрава, наша страна готова к проведению массового прививания против коронавирусного заболевания.

Также стало известно, что в Болгарии, где уже началась вакцинация населения против коронавируса, зафиксировали побочные эффекты после прививки вакциной от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. У четырех вакцинированных наблюдалась головная боль, головокружение и повышенная температура тела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше разгорелся настоящий скандал из-за распределения вакцин против коронавирусного заболевания. На нулевом этапе массового прививания в стране, вместо медицинских работников первыми вакцину вне очереди получили 18 знаменитостей.

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