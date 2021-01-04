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Статистика коронавируса в Украине: сколько человек заболело за сутки

По количеству заболевших в этот раз лидирует не Киев

сегодня, 08:25
Автор:

Елизавета Черных

4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медицинских работника.

Статистика коронавируса в Украине: сколько человек заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что за прошедшие сутки выздоровело 4 693 человек, были госпитализированы 1 526 пациентов, зафиксировано 73 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания, было проведено 13 128 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 078 251 человек, выздоровело 733 558 человек, а также зафиксировано 18 927 летальных случаев.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине. По его словам, наша страна готова к проведению массовой вакцинации против коронавирусного заболевания. По мнению Степанова, самое главное для страны — сроки поставки вакцины против коронавируса. Важно, чтобы препарат смогли доставить, как можно быстрее. Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против COVID-19. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывается более 11 000.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в сентябре 2020 году в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который быстро начал распространяться в другие страны. Профессор из Лондона Аксель Ганди заявил, что между этими типами вирусов есть огромная разница и подтвердил, что новая форма намного заразнее.





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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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