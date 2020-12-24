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Где украинцы смогут вакцинироваться против COVID-19

В Минздраве рассказали о создании мобильных бригад и центров временной вакцинации

сегодня, 11:51
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против коронавирусного заболевания. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывают более 11 тысяч. 

Где украинцы смогут вакцинироваться против COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

Кроме этого, также будут сформированы мобильные бригады и временные центры вакцинации. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство планирует обустроить около 50 подобных центров. 

"Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации — от холодильного оборудования к инструментарию для введения вакцин. Максимальная возможность, которую мы заложили — на протяжении десяти часов ежедневно", — рассказал министр. 

Глава Минздрава также рассказал, что мобильные бригады должны будут функционировать в каждом регионе и совершать около 190 тысяч прививок на протяжении недели. 

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какой метод борьбы с коронавирусом, по его мнению, является наиболее эффективным. Министр считает, что лучше всего противостоять коронавирусному заболеванию сможет массовая вакцинация. К слову, Украина ожидает первый транш доз вакцин в начале следующего года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько длится иммунитет к коронавирусу. Группа исследователей из Австралии обнаружили, что у людей, которые переболели коронавирусным заболеванием иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology. 



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Источник: https://www.rbc.ua/
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