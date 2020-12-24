kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23299.84

ETH/USD

581.49

LTC/USD

104.22

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом

По мнению министра, массовые прививки смогут наилучшим образом противостоять заболеванию

сегодня, 11:09
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какой метод борьбы с коронавирусом, по его мнению, является наиболее эффективным. Министр считает, что лучше всего противостоять коронавирусному заболеванию сможет массовая вакцинация. К слову, Украина ожидает первый транш доз вакцин в начале следующего года. 

Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом

ФОТО: Из открытых источников

По словам министра, прививать украинцев могут начать уже в феврале, однако точная дата будет зависеть от даты поставки вакцины. 

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", — заявил Максим Степанов. 

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в ведомстве планируют вакцинировать 23 миллиона украинцев. Для этого понадобится 40 миллионов доз вакцины против коронавирусного заболевания. Ранее в стране утвердили план вакцинации. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько длится иммунитет к коронавирусу. Группа исследователей из Австралии обнаружили, что у людей, которые переболели коронавирусным заболеванием иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/stepanov-nazval-samyy-effektivnyy-metod-borby-1608795877.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ