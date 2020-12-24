Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с коронавирусом

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Елизавета Черных
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какой метод борьбы с коронавирусом, по его мнению, является наиболее эффективным. Министр считает, что лучше всего противостоять коронавирусному заболеванию сможет массовая вакцинация. К слову, Украина ожидает первый транш доз вакцин в начале следующего года.
ФОТО: Из открытых источников
По словам министра, прививать украинцев могут начать уже в феврале, однако точная дата будет зависеть от даты поставки вакцины.
Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в ведомстве планируют вакцинировать 23 миллиона украинцев. Для этого понадобится 40 миллионов доз вакцины против коронавирусного заболевания. Ранее в стране утвердили план вакцинации. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько длится иммунитет к коронавирусу. Группа исследователей из Австралии обнаружили, что у людей, которые переболели коронавирусным заболеванием иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology.
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