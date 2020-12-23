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Минздрав хочет вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев

Утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса

23 декабря 2020, 23:10
Автор:

Ольга Чародий

На  данный момент Министерство здравоохранения Украины,  как известно,  утвердило план вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно стратегии Минздрава,  предусматривается вакцинация 23 млн украинцев. Как  рассказал в интервью "Радио НВ" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, для  вакцинации  нужно будет 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Минздрав хочет вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев

ФОТО: Из открытых источников

 На данный момент  идет подготовка специальных кабинетов  для прививок и инструктаж  для  мобильных групп.

 "Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз", — сказал  он.

Главный санитарный врач отметил, что в государственном бюджете на следующий год на вакцины от коронавируса заложено более 2 млрд гривен.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, что именно этот орган настаивает на обеспечении граждан бесплатными лекарствами от коронавируса. Впрочем, это лишь одно из его требований. Также представители комитета хотят, чтобы Национальная служба здоровья Украины наконец рассчитывалась с медучреждениями, которые лечат ковидних больных. "Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП", — пишет Радуцкий на своей странице в Facebook. В то же время политик с сожалением констатирует: к предложениям комитета насчет государственного бюджета 2021 года прислушались не полностью. Впрочем, по его словам, с нынешней экономической ситуацией, отстаивание хотя бы трех вышеупомянутых требований — уже важная победа. Среди моментов, которые, скорее всего, не будут приняты Министерством финансов во внимание, оказались увеличение расходов на программу медицинских гарантий и дополнительное финансирование онко- и орфаннобольных пациентов.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajina-potrebuye-40-mln-doz-vakcini-vid-covid-19-lyashko-novini-ukrajini-50132108.html
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