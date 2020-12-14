Непростое обещание политика: вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Полное государственное финансирование вакцинации украинцев от COVID-19 обещают осуществить в 2021 году. О таких планах Министерства финансов сообщил Михаил Радуцкий, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Украинцам пообещали бесплатную вакцину. Фото из открытых источников

Именно этот орган настаивает на обеспечении граждан бесплатными лекарствами от коронавируса. Впрочем, это лишь одно из его требований. Также представители комитета хотят, чтобы Национальная служба здоровья Украины наконец рассчитывалась с медучреждениями, которые лечат ковидних больных.

"Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП", — пишет Радуцкий на своей странице в Facebook.

В то же время политик с сожалением констатирует: к предложениям комитета насчет государственного бюджета 2021 года прислушались не полностью. Впрочем, по его словам, с нынешней экономической ситуацией, отстаивание хотя бы трех вышеупомянутых требований — уже важная победа.

Среди моментов, которые, скорее всего, не будут приняты Министерством финансов во внимание, оказались увеличение расходов на программу медицинских гарантий и дополнительное финансирование онко- и орфаннобольных пациентов. Совместно эти предложения Комитета здоровье нации могут "стоить" бюджету 109,7 млрд грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Великобритании обнаружен новый тип коронавируса, медики всего мира бьют тревогу.

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