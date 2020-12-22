kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23558.11

ETH/USD

618.72

LTC/USD

110.71

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Украина утвердила план вакцинации против COVID-19: будет четыре этапа
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина утвердила план вакцинации против COVID-19: будет четыре этапа

План вакцинации от коронавируса в Украине предусматривает четыре этапа

сегодня, 15:28
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья сегодня, 22 декабря.

Украина утвердила план вакцинации против COVID-19: будет четыре этапа

Фото из открытых источников

Сообщается, что этот документ будет гибким, при необходимости его будут обновлять в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных о вакцинах и доступности самой вакцины против болезни. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.

Как рассказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, Украина готова получать вакцину уже в первом квартале следующего года.

"Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", — отметил Кузин.

Предполагается четыре этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 года — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Процедуры будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Как сообщал портал "Комментарии", медики опровергли пять самых популярных мифов о вакцине против коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zatverdili-plan-vakcinacii-naselennya-vid-covid-19-centr-gromadskogo-zdorovya
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ