Украина утвердила план вакцинации против COVID-19: будет четыре этапа

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья сегодня, 22 декабря.

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Сообщается, что этот документ будет гибким, при необходимости его будут обновлять в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных о вакцинах и доступности самой вакцины против болезни. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.

Как рассказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, Украина готова получать вакцину уже в первом квартале следующего года.

"Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", — отметил Кузин.

Предполагается четыре этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 года — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Процедуры будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Как сообщал портал "Комментарии", медики опровергли пять самых популярных мифов о вакцине против коронавируса.

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