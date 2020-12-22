Украина утвердила план вакцинации против COVID-19: будет четыре этапа

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Таисия Ерохина
В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья сегодня, 22 декабря.
Фото из открытых источников
Сообщается, что этот документ будет гибким, при необходимости его будут обновлять в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных о вакцинах и доступности самой вакцины против болезни. Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели.
Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.
Как рассказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, Украина готова получать вакцину уже в первом квартале следующего года.
Предполагается четыре этапа вакцинации населения:
1) январь-апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
2) апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
3) июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
4) сентября 2021 года — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Процедуры будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Как сообщал портал "Комментарии", медики опровергли пять самых популярных мифов о вакцине против коронавируса.
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