«Зависание пациентов»: Голубовская рассказала об осложнениях у больных коронавирусом

Голубовская не делает однозначных прогнозов насчет коронавируса. Фото: РБК-Украина

Коронавирус — болезнь непредсказуемая и способная приспосабливаться к воздействию внешнего воздействия. Врач-инфекционист Ольга Голубовская уверена: за почти год пандемии в Украине клиника COVID-19 изменилась, как минимум, пять раз, пишет ZN.UA.

Несмотря на то, что за последнее время в Украине ежедневно регистрируется заметно меньше случаев заболевания (по сравнению даже с ноябрем 2020 года — ред.), пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, значительно больше.

Явление, когда больной поступает в нормальном состоянии, но впоследствии его состояние ухудшается и процесс реабилитации растягивается на долгое время, Ольга Голубовская называет "зависанием пациентов". По словам врача, такие больные даже при улучшении состояния здоровья не могут обходиться без кислородной "поддержки". У отдельной категории пациентов заболевание может обостряться еще несколько раз, каждый из которых способен закончиться летальным исходом.

"Сначала у нас было просто много разных больных. Сейчас вроде немного меньше, но среди них очень много тяжелых. А ресурсов на тяжело больного нужно больше — возле него нужно находиться круглосуточно", — объясняет Голубовская.

Также врач-инфекционист утверждает, что сейчас участились случаи, когда люди даже с подтвержденным COVID-19 предпочитают лечиться дома, а не в медицинском учреждении. При этом значительная доля среди таких личностей — пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких.

"Сейчас люди набрались какого опыта, стали храбрее, и дома лечится даже немало кислородозависимых. Возможно, это одна из причин того, что госпитализировать начали более тяжелых больных. Но она не единственная", — рассуждает Ольга Голубовская.

Конкретных прогнозов врач давать не берется, только подчеркивает, что при подозрении на коронавирус необходимо обязательно обратиться к врачу. Это связано с тем, что раннее медицинское вмешательство всегда положительно влияет на лечение любой патологии.

Также на портале "Комментарии" можно найти ответ Голубовской о том, когда можно сбивать температуру при COVID-19.

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