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Когда нельзя сбивать температуру при COVID-19: Голубовская дала ответ

Украинский инфекционист пояснила, когда и почему сбивание температуры может навредить пациенту

сегодня, 13:57
Автор:

Таисия Ерохина

На начальном этапе инфекционного заболевания, в частности коронавирусного, не рекомендуется сбивать температуру. Но есть свои нюансы. Об этом рассказала украинский инфекционист Ольга Голубовская "Обозревателю".

Когда нельзя сбивать температуру при COVID-19: Голубовская дала ответ

Фото из открытых источников

По словам врача, есть закономерность инфекционного процесса и в его начальный период температуру сбивать нельзя.

"Это наша с вами защита, отработанная миллионами лет против любых возбудителей. Даже новых. Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток, — пояснила Голубовская. — И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению".

Но, отметила медик, могут быть прямые показания, когда эту рекомендацию нужно нарушить и сбить температуру. Речь идет об инсульте, органическом поражении головного мозга или склонности ребенка к судорогам. Врач отмечает, что можно сбить температуру и в начале заболевания, если она слишком высокая. В противном случае, подчеркнула Голубовская, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы.

Напомним, американские медики рассказали, в каком диапазоне колеблется нормальная для самочувствия температура тела человека. Так как общий симптом Covid-19 — это лихорадка, некоторые стали довольно часто измерять температуру. Эксперты говорят, что незначительное превышение 37 градусов еще не повод для паники.

Также сообщалось, что врачи подробно объяснили, как правильно измерять температуру тела. Ведь во время пандемии коронавируса температурный скрининг стал обычным делом. Тем больше важно знать, как же правильно измерять температуру тела и какой термометр лучше выбрать.


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Источник: https://med.obozrevatel.com/pulmonology/golubovskaya-esli-covid-nachnet-peredavatsya-ot-zhivotnogo-k-cheloveku-i-naoborot-myi-ne-spravimsya.htm
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