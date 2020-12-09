Какую температуру тела можно считать нормальной – ответ врачей

Так как общий симптом Covid-19 — это лихорадка, некоторые стали довольно часто измерять температуру. Эксперты говорят, что незначительное превышение 37 градусов еще не повод для паники. Об этом пишет CNN. Фото из открытых источников

Любое измерение температуры выше 37 градусов может показаться тревожным, но это не так просто. Существует множество личных, экологических и медицинских факторов, которые влияют на температуру тела и определяют, есть ли у человека лихорадка.

Ученые говорят, что люди различаются по своим индивидуальным нормальным температурным диапазонам.

"Как ни странно, есть много людей, которые могут не знать, что нормальная температура — это диапазон, а не фиксированное число, — говорит доктор Дональд Форд, врач семейной медицины из клиники Кливленда. — Более поздние крупные исследования показывают, что нормальная температура колеблется от 36,1 до 37,2 градусов. Более того, показатели могут выходить за пределы этого диапазона, но человек при этом может быть в полном порядке".

В свою очередь, доктор Валид Джавайд, директор профилактики и контроля инфекций в центре Маунт Синай в Нью-Йорке, говорит следующее.

"Вы можете знать свое нормальное кровяное давление, частоту сердечных сокращений или уровень сахара в крови, но не многие люди в этом мире сейчас знают, какая у них нормальная температура тела или насколько она обычно колеблется", — сказал он.

Поскольку сезон гриппа совпадает с ростом числа случаев заболевания Covid-19, важно понимать, что такое на самом деле лихорадка и каков ваш личный температурный диапазон.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США о лихорадке речь идет при температуре 38 градусов и выше.

Отмечается, что температура нашего тела, как правило, ниже утром, но достигает пика на один-два градуса вечером. У некоторых людей лихорадка при Covid-19 может усиливаться по вечерам.

Узнать свой базовый диапазон температур можно, проверяя ее три раза в день, например, утром, около полудня и вечером в течении нескольких недель. К концу этого эксперимента вы сможете вывести средние данные и узнать, какая температура нормальна для вашего дела тот или иной период дня.

Добавим, что на температуру могут влиять и другие факторы. Такие лекарства, как ацетаминофен и ибупрофен, обычно принимают от боли, но они также снижают температуру. Противовоспалительные препараты, те, которые часто используются при раке, ревматоидном артрите и волчанке, также могут влиять на вашу температуру.

Напомним, врач назвал самые опасные симптомы коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!