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Какую температуру тела можно считать нормальной – ответ врачей

Медики рассказали, в каком диапазоне колеблется нормальная для самочувствия температура тела человека

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Так как общий симптом Covid-19 — это лихорадка, некоторые стали довольно часто измерять температуру. Эксперты говорят, что незначительное превышение 37 градусов еще не повод для паники. Об этом пишет CNN.

Какую температуру тела можно считать нормальной – ответ врачей

Фото из открытых источников

Любое измерение температуры выше 37 градусов может показаться тревожным, но это не так просто. Существует множество личных, экологических и медицинских факторов, которые влияют на температуру тела и определяют, есть ли у человека лихорадка.

Ученые говорят, что люди различаются по своим индивидуальным нормальным температурным диапазонам.

"Как ни странно, есть много людей, которые могут не знать, что нормальная температура — это диапазон, а не фиксированное число, — говорит доктор Дональд Форд, врач семейной медицины из клиники Кливленда. — Более поздние крупные исследования показывают, что нормальная температура колеблется от 36,1 до 37,2 градусов. Более того, показатели могут выходить за пределы этого диапазона, но человек при этом может быть в полном порядке".

В свою очередь, доктор Валид Джавайд, директор профилактики и контроля инфекций в центре Маунт Синай в Нью-Йорке, говорит следующее.

"Вы можете знать свое нормальное кровяное давление, частоту сердечных сокращений или уровень сахара в крови, но не многие люди в этом мире сейчас знают, какая у них нормальная температура тела или насколько она обычно колеблется", — сказал он.

Поскольку сезон гриппа совпадает с ростом числа случаев заболевания Covid-19, важно понимать, что такое на самом деле лихорадка и каков ваш личный температурный диапазон.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США о лихорадке речь идет при температуре 38 градусов и выше.

Отмечается, что температура нашего тела, как правило, ниже утром, но достигает пика на один-два градуса вечером. У некоторых людей лихорадка при Covid-19 может усиливаться по вечерам.

Узнать свой базовый диапазон температур можно, проверяя ее три раза в день, например, утром, около полудня и вечером в течении нескольких недель. К концу этого эксперимента вы сможете вывести средние данные и узнать, какая температура нормальна для вашего дела тот или иной период дня.

Добавим, что на температуру могут влиять и другие факторы. Такие лекарства, как ацетаминофен и ибупрофен, обычно принимают от боли, но они также снижают температуру. Противовоспалительные препараты, те, которые часто используются при раке, ревматоидном артрите и волчанке, также могут влиять на вашу температуру.

Напомним, врач назвал самые опасные симптомы коронавируса.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/07/health/normal-body-temperature-covid-wellness/index.html
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