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Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса

Несколько симптомов могут свидетельствовать о тяжелом течении коронавируса

сегодня, 07:10
Автор:

Таисия Ерохина

О тяжелой форме коронавирусной болезни говорят ряд определенных симптомов. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.

Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса

Фото из открытых источников

По словам врача, один из самых опасных симптомов — постоянная высокая температура, которая не снижается до 5-6 дня. Также о тяжелом течении болезни свидетельствует то, что заболевший человек не может встать с постели, у него наблюдается одышка. Поэтому нужно обратить внимание на показатели сатурации, пульса, частоты дыхания, да и в целом – насколько пациент активен.

А вот потеря обоняния — как дополнительный симптом коронавируса, является одним из безопасных. Врач говорит, что клинически для медиков он не имеет значения.

Отмечается, что почти всегда при коронавирусе повышается температура в первые два дня. У некоторых может возникнуть гипотериоз или субклинический гипотериоз – пониженная функция щитовидной железы. В таком случае температура может быть ниже 36,6.

"И когда у них температура поднимается до 37, 36,9 — то врач говорит, что норма. Но для таких пациентов это не совсем так. Или может быть скачок температуры день-два, потом 5 дней может быть спокойствие, а затем может быть присоединение бактериальной инфекции и второй скачок температуры. Тогда для нас это значительно опаснее", — пояснил Жиравецкий.

Врач резюмирует, что чаще всего осложнения коронавируса сопровождаются повышенной температурой. Но есть и исключения – все зависит от особенностей организма.

Как сообщалось ранее, врач рассказал, когда можно ожидать пик коронавируса в Украине. И это не декабрь.


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/vakcina-ot-koronavirusa-ne-garantiruet-chto-vy-ne-zaboleete-intervyu-s-vrachom-tarasom-zhiraveckim-1681561.html
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