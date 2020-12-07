Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса

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Таисия Ерохина
О тяжелой форме
коронавирусной болезни говорят ряд определенных симптомов. Об этом рассказал врач
Тарас Жиравецкий в интервью ТСН. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
По словам врача, один из самых опасных симптомов — постоянная высокая температура, которая не снижается до 5-6 дня. Также о тяжелом течении болезни свидетельствует то, что заболевший человек не может встать с постели, у него наблюдается одышка. Поэтому нужно обратить внимание на показатели сатурации, пульса, частоты дыхания, да и в целом – насколько пациент активен.
А вот потеря обоняния — как дополнительный симптом коронавируса, является одним из безопасных. Врач говорит, что клинически для медиков он не имеет значения.
Отмечается, что почти всегда при коронавирусе повышается температура в первые два дня. У некоторых может возникнуть гипотериоз или субклинический гипотериоз – пониженная функция щитовидной железы. В таком случае температура может быть ниже 36,6.
Врач резюмирует, что чаще всего осложнения коронавируса сопровождаются повышенной температурой. Но есть и исключения – все зависит от особенностей организма.
Как сообщалось ранее, врач рассказал, когда можно ожидать пик коронавируса в Украине. И это не декабрь.
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