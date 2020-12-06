Врач рассказал, когда предстоит пик коронавируса в Украине

Украину ждет пик коронавирусной эпидемии в конце января – начале февраля, после этого – темпы заболеваемости постепенно пойдут на спад. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в интервью ТСН. Фото из открытых источников

Так, врач заявил, что в данный момент украинцы проходят вторую волну коронавируса. В своих прогнозах Жиравецкий опирается на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году. Поэтому, говорит врач, будет еще третья волна эпидемии. Во время первой волны, отмечает медик, переболело 5-10% населения.

"Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А дальше 5-6 месяцев мы будем видеть падение этой волны, — сообщил Жиравецкий. — Соответственно, мы будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше".

Сейчас же, отмечает эксперт, наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. Но к середине лета, по прогнозам врача, можно ожидать спуска. По словам Жиравецкого, летом возможны два легких месяца, то есть с малым числом новых больных и госпитализированных.

"Где-то в середине августа, теоретически, должна наступить третья волна, где могут переболеть 25-30% населения. И она будет длиться ориентировочно 6-8 месяцев. Если примерно взять, в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — сообщил Жиравецкий.

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