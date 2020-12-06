Врач рассказал, когда предстоит пик коронавируса в Украине

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Таисия Ерохина
Украину ждет пик
коронавирусной эпидемии в конце января – начале февраля, после этого – темпы
заболеваемости постепенно пойдут на спад. Об этом рассказал врач Тарас
Жиравецкий в интервью ТСН. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Так, врач заявил, что в данный момент украинцы проходят вторую волну коронавируса. В своих прогнозах Жиравецкий опирается на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году. Поэтому, говорит врач, будет еще третья волна эпидемии. Во время первой волны, отмечает медик, переболело 5-10% населения.
Сейчас же, отмечает эксперт, наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. Но к середине лета, по прогнозам врача, можно ожидать спуска. По словам Жиравецкого, летом возможны два легких месяца, то есть с малым числом новых больных и госпитализированных.
Как сообщалось ранее, в Украине с начала нового года возможно усиление карантина. Такой сценарий рассматривает правительство. Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, как могут ужесточить карантинные правила в январе и будут ли останавливать транспорт.
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