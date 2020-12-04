kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19340.32

ETH/USD

607.75

LTC/USD

87.62

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе

В Кабмине объяснили, почему вероятное усиление карантинных мероприятий планируют не в декабре, а с начала 2021 года

сегодня, 11:10
Автор:

Таисия Ерохина

Усиливать карантин в декабре — нет необходимости. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе

Фото из открытых источников

Так, Министерство здравоохранения уверенно, что медицинская система до конца декабря точно выдержит нагрузки, вызванные пандемией. Поэтому Кабмин, ориентируясь на прогноз Минздрава, рассматривает вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января. Правительство рассчитывает пройти декабрь с действующими карантинными ограничениями.

"Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугородного и международного сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Глава правительства заверил, что у Кабмина есть четкое видение как действовать и что делать. Продолжается работа над усилением  медицинской системы, диалог с регионами и разработка инициатив для поддержки бизнеса.

Напомним, по данным источников в Офисе президента Украины, вероятной датой усиления карантина в стране является период со 2 по 23 января. Отмечается, что о тотальном локдауне в Украине речь не идет. Как пояснил источник, планируют усилить карантин, поскольку в январе деловая активность и так резко падает.

Как ранее сообщалось, доктор Евгений Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом. Врач говорит, что если больные коронавирусной инфекцией будут спать в определенной позе, то их состояние значительно улучшится, потому что так активизируется работа легких.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/221850739382137?__cft__[0]=AZXpCbeL_i6v1c2Jf086IAvlK9RgIjW5qSygqQi-fV-tQdXegO3I0eUQqFtJZdisW9HvvkVsOJRl0d9bQh3JgXbKfepLrfilBIK-rgijzlstCdASKGMyjsGwCjcdA9OZxUWM475K-fdtQLSHVWgLplwj&__tn__=%2CO%2CP-R
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ