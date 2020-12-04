Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе

Усиливать карантин в декабре — нет необходимости. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

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Так, Министерство здравоохранения уверенно, что медицинская система до конца декабря точно выдержит нагрузки, вызванные пандемией. Поэтому Кабмин, ориентируясь на прогноз Минздрава, рассматривает вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января. Правительство рассчитывает пройти декабрь с действующими карантинными ограничениями.

"Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугородного и международного сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Глава правительства заверил, что у Кабмина есть четкое видение как действовать и что делать. Продолжается работа над усилением медицинской системы, диалог с регионами и разработка инициатив для поддержки бизнеса.

Напомним, по данным источников в Офисе президента Украины, вероятной датой усиления карантина в стране является период со 2 по 23 января. Отмечается, что о тотальном локдауне в Украине речь не идет. Как пояснил источник, планируют усилить карантин, поскольку в январе деловая активность и так резко падает.

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