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Не 23 декабря: названа дата ужесточения карантина в Украине

Стало известно, что карантин в Украине могут ввести едва ли не с начала нового года

сегодня, 12:34
Автор:

Таисия Ерохина

Карантин в Украине могут усилить с 2 по 23 января уже следующего года. Об этом 3 декабря сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированные источники.

Не 23 декабря: названа дата ужесточения карантина в Украине

Фото из открытых источников

Так, в Кабинете министров и Офисе президента журналистам подтвердили возможность январского, а не декабрьского сценария. Однако подчеркивается, что конкретные даты еще не согласованы. Тем не менее, возможным периодом усиления карантинных мер был назван именно промежуток 2-23 января. По словам источника, январский сценарий – один из 3-4 рабочих вариантов, но еще не является окончательным.

Отмечается, что о тотальном локдауне в Украине речь не идет. Как объяснил источник, планируют усилить карантин, поскольку в январе деловая активность и так резко падает.

Кроме того, по словам источника издания, идею с ужесточением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

Напомним, украинский врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем. По прогнозам медика, в следующем году еще не следует ждать полного окончания коронавирусной эпидемии. Украина сейчас, по его словам, находится на второй волне пандемии коронавируса, которая уже длится несколько месяцев. Врач сказал, когда коронавирус все таки прекратится.

Как ранее сообщалось, правительство и партия власти пока не дают четких ответов о том, когда и как будут вводить локдаун, хотя карантин выходного дня уже решили не продлевать. Эксперты рассказали "Комментариям", какие ошибки совершены и может ли локдаун добить не эпидемию, а эту власть.


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/lokdaun-karantin-ukraine-mogut-usilit-novogo-1606984027.html
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