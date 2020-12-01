Врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем

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Таисия Ерохина
Украина сейчас находится на второй волне пандемии коронавируса, которая уже длится несколько месяцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook врач Тарас Жиравецкий.
Фото из открытых источников
По его прогнозу, следует ожидать третью волну эпидемии.
Врач сообщает, что во время первой волны коронавируса переболело до 10% населения, тогда как в течение второй — 40%, а третьей — 25%.
По словам Жиравецкого, следует приготовиться к новым вызовам и реалиям в грядущем 2021 году.
Отмечается, что этот прогноз базируется на историческом течении испанского гриппа в 1918 году.
Напомним, впервые за осень зафиксировано снижение количества больных COVID-19. Так, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.
Ранее портал "Комментарии" информировал, где и сколько придется заплатить за тест на коронавирус. Стоит учесть: если нужно сделать срочный тест на коронавирус, то заплатить придется минимум вдвое больше, чем обычно.
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