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Врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем

По прогнозам врача, в следующем году еще не следует ждать полного окончания коронавирусной эпидемии

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Украина сейчас находится на второй волне пандемии коронавируса, которая уже длится несколько месяцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook врач Тарас Жиравецкий.

Врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем

Фото из открытых источников

По его прогнозу, следует ожидать третью волну эпидемии.

"Вы видите, что мы поднимаемся вверх. И пик должен быть только в конце января, тогда мы будем иметь наибольшее число новых случаев COVID-19 в сутки, — говорится в сообщении. — Дальше мы начнем спускаться вниз, но спуск также будет продолжаться 5-6 месяцев. Тогда, месяц или два, будет тишина с минимальным числом тех, кто болеет, а дальше — третья волна, которая будет длиться примерно 8-10 месяцев".

Врач сообщает, что во время первой волны коронавируса переболело до 10% населения, тогда как в течение второй — 40%, а третьей — 25%.

"После третьей волны COVID-19 исчезнет! — прогнозирует врач. — Возможно, некоторую коррекцию в прогноз внесет вакцина, но не думаю, что изменения будут существенными ".

По словам Жиравецкого, следует приготовиться к новым вызовам и реалиям в грядущем 2021 году.

Отмечается, что этот прогноз базируется на историческом течении испанского гриппа в 1918 году.

"Было бы хорошо, если бы я ошибался, но судя по тому, что мы наблюдаем, тенденция очень похожа. Позитив в том, что в 2022 году COVID-19 должен исчезнуть навсегда!" — резюмировал врач.

Напомним, впервые за осень зафиксировано снижение количества больных COVID-19. Так, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

Ранее портал "Комментарии" информировал, где и сколько придется заплатить за тест на коронавирус. Стоит учесть: если нужно сделать срочный тест на коронавирус, то заплатить придется минимум вдвое больше, чем обычно.


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Источник: https://www.facebook.com/zhtaras/posts/5341508062542109?__cft__[0]=AZWzRxO3WzgEVS8GD9F0ke7-6LqXWiFXR7M63JREBi-gA0rasJ1zdGuR6ZVFrNckBWFuipQpXajwlYu03KTgLmygdcpSg8XA2ax86xmTxHhY7e_1jj1S1IymaldbNq15RdQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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