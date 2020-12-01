Как локдаун может добить не эпидемию, а украинскую власть: прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
Локдаун раздора: правительство и партия власти пока не дают четких ответов о том, когда и как будут вводить локдаун, хоть карантин выходного дня уже обещали не продлевать. Эксперты рассказали "Комментариям", какие ошибки совершены и может ли локдаун добить эту власть.
Политический эксперт Михаил Железняк считает, что локдаун, когда бы, на сколько и в каком виде его не ввели, вполне способен ускорить падение Зе-власти.
"Бизнес устал от пыток, которые ему устраивают правительство, парламент и президент, которые – фактически единое целое, потому что ассоциируются с центральной властью. Весенний избирательный карантин, потом более чем спорный карантин выходного дня, который напоминает медленную смерть для ресторанов, кафе и так далее. Ведь основная их выручка приходится именно на субботу-воскресенье. Теперь – разговоры о локдауне под новый год. Еще один удар под дых для малого и среднего бизнеса. Чаша терпения предпринимателей не просто переполнена. Там уже – через край. И те протесты, что мы уже видели – лишь легкий ветер перед бурей", – прогнозирует эксперт.
Михаил Железняк сравнивает кредитные "послабления", которые так пиарят Зеленский и Шмыгаль, с петлей на шее бизнесу. Ведь кредиты, какими бы они ни были, нужно отдавать.
"Украина пытается под кальку копировать европейский локдаун. Но мы за полгода не придумали ничего для экономики и медицины. А потому дождемся волны протестов от предпринимателей, как уже дождались волны заболеваний. При этом народ еще и "драконят" штрафами и проверками. Фактически добивая обескровленных представителей малого и среднего бизнеса, – акцентирует эксперт. – Уверен, очень скорого Зеленскому и Ко вспомнят всё – и невыполненные обещания, и Большую стройку на фоне недофинансирования медицинской сферы, и массу коррупционных скандалов. И вряд ли получится "перевести стрелки" на пару-тройку министров. К ответственности будут призывать всех – и сразу. И локдаун с его губительными последствиями вполне может стать детонатором социального взрыва, который сметет эту власть".
Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович считает, что даже действующий карантин введен незаконно. Что уж говорить о локдауне, которым власть пугает народ.
"Не были выдержаны процедуры, когда ответственная за эпидемии институция объявляет тревогу, и власти на это реагируют. В Украине власти действуют, пытаясь повторить то, что делают правительства других стран. Но в распоряжении нашего государства нет таких ресурсов, какие есть у развитых стран", – подчеркивает Павел Себастьянович.
К тому же, отмечает он, власть не показала, что она способна на проведение необходимых реформ. А это было и сейчас для Украины самым главным.
"Важно и то, что многие вирусологи и эпидемиологи заявляют: у нас не эпидемия коронавируса, а эпидемия избыточной цифровой паники. Каждый день на нас обрушиваются графики, цифры, угрозы… Но в повседневной жизни люди сталкиваются с простудным вирусом, который хоть и тяжело, но лечится, – говорит Павел Себастьянович. – А количество умерших в Украине в 2020 году от коронавируса меньше, чем покончивших жизнь самоубийством. Т.е. условия жизни совершают больше убийств, чем "смертоносный" вирус. Поэтому локдаун я считаю неуместным. Лучше бы власти тратили свои силы на создание возможности для каждого заболевшего получить вовремя медицинскую помощь и материальную поддержку".
Напомним, украинский врач спрогнозировал, сколько волн коронавируса будет в Украине и когда пандемия прекратиться.
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