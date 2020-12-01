Как локдаун может добить не эпидемию, а украинскую власть: прогноз экспертов

Локдаун раздора: правительство и партия власти пока не дают четких ответов о том, когда и как будут вводить локдаун, хоть карантин выходного дня уже обещали не продлевать. Эксперты рассказали "Комментариям", какие ошибки совершены и может ли локдаун добить эту власть.

"И те протесты, что мы уже видели – лишь легкий ветер перед бурей"

Политический эксперт Михаил Железняк считает, что локдаун, когда бы, на сколько и в каком виде его не ввели, вполне способен ускорить падение Зе-власти.

"Бизнес устал от пыток, которые ему устраивают правительство, парламент и президент, которые – фактически единое целое, потому что ассоциируются с центральной властью. Весенний избирательный карантин, потом более чем спорный карантин выходного дня, который напоминает медленную смерть для ресторанов, кафе и так далее. Ведь основная их выручка приходится именно на субботу-воскресенье. Теперь – разговоры о локдауне под новый год. Еще один удар под дых для малого и среднего бизнеса. Чаша терпения предпринимателей не просто переполнена. Там уже – через край. И те протесты, что мы уже видели – лишь легкий ветер перед бурей", – прогнозирует эксперт.

Михаил Железняк сравнивает кредитные "послабления", которые так пиарят Зеленский и Шмыгаль, с петлей на шее бизнесу. Ведь кредиты, какими бы они ни были, нужно отдавать.

"Украина пытается под кальку копировать европейский локдаун. Но мы за полгода не придумали ничего для экономики и медицины. А потому дождемся волны протестов от предпринимателей, как уже дождались волны заболеваний. При этом народ еще и "драконят" штрафами и проверками. Фактически добивая обескровленных представителей малого и среднего бизнеса, – акцентирует эксперт. – Уверен, очень скорого Зеленскому и Ко вспомнят всё – и невыполненные обещания, и Большую стройку на фоне недофинансирования медицинской сферы, и массу коррупционных скандалов. И вряд ли получится "перевести стрелки" на пару-тройку министров. К ответственности будут призывать всех – и сразу. И локдаун с его губительными последствиями вполне может стать детонатором социального взрыва, который сметет эту власть".

"Лучше бы власти тратили свои силы на создание возможности для каждого заболевшего получить вовремя медицинскую помощь и материальную поддержку"

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович считает, что даже действующий карантин введен незаконно. Что уж говорить о локдауне, которым власть пугает народ.

"Не были выдержаны процедуры, когда ответственная за эпидемии институция объявляет тревогу, и власти на это реагируют. В Украине власти действуют, пытаясь повторить то, что делают правительства других стран. Но в распоряжении нашего государства нет таких ресурсов, какие есть у развитых стран", – подчеркивает Павел Себастьянович.

К тому же, отмечает он, власть не показала, что она способна на проведение необходимых реформ. А это было и сейчас для Украины самым главным.

"Важно и то, что многие вирусологи и эпидемиологи заявляют: у нас не эпидемия коронавируса, а эпидемия избыточной цифровой паники. Каждый день на нас обрушиваются графики, цифры, угрозы… Но в повседневной жизни люди сталкиваются с простудным вирусом, который хоть и тяжело, но лечится, – говорит Павел Себастьянович. – А количество умерших в Украине в 2020 году от коронавируса меньше, чем покончивших жизнь самоубийством. Т.е. условия жизни совершают больше убийств, чем "смертоносный" вирус. Поэтому локдаун я считаю неуместным. Лучше бы власти тратили свои силы на создание возможности для каждого заболевшего получить вовремя медицинскую помощь и материальную поддержку".

Напомним, украинский врач спрогнозировал, сколько волн коронавируса будет в Украине и когда пандемия прекратиться.

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